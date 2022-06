Cronitas deportivos disfrutan tercer juego de la final de la NBA

Los ejecutivos de la marca Gatorade invitaron a sus aliados de la cro´nica de- portiva a presenciar el tercer partido de la Final de NBA entre los Boston Celtics y los Golden State Warriors, en el restaurante Chillis Sarasota.

Mario Abreu, gerente de Mercadeo de Gatorade, ex- preso´: “Estamos sumamen- te felices de volvernos a en- contrar para disfrutar juntos de la Final de NBA. Los me- jores equipos de la Liga en este 2022 hoy continu´an el camino a lograr el anhela- do campeonato, y es por es- to que la marca quiere unirse con los amigos de la prensa, pues son ustedes quienes ha- cen posible que cada di´a re- cibamos las novedades de la mejor liga de baloncesto del mundo”.