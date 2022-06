El Poemario de Ian Alcántara. Acroarte celebra a las madres

Fanny Santana

santanafanny@gmail.com

Santo Domingo

Cuando quieres estar en varios lugares a la vez y sueñas con romper una ley física, pero te gana el corazón. Me dejé llevar de la autora italiana Susana Tamaro que nos invita a ir “donde el corazón te lleve”… Y eso fue lo que hice, al asistir a la puesta en circulación del poemario "Perfect Storm o Tormenta Perfecta”, del joven poeta dominicano Ian Alcántara Contreras, y al emotivo encuentro que ofreció Acroarte para celebrar a las madres en su día.

Tormenta Perfecta

Cuando llegue El Centro Mirador no cabía ni una hormiga, él acompañamiento a Ian Alcántara Contreras en esta aventura de una fue desde el amor y la admiración. Tuve que hacer esfuerzos para no llorar con “jipio” al ver en el hombre que se ha convertido, en la madurez de sus prosas y el orgullo, no sólo para la poeta y escritora Marivell Contreras , su progenitora, sino para toda la familia y los amigos que lo vimos nacer.

Perfect Storm

Esta segunda apuesta poética en inglés y en español que Ian brinda al público “una ocasión para festejar la palabra, para celebrar la plasticidad de la lengua, de una lengua que incluso no se circunscribe a una comunidad de hablantes, sino que se muestra como un impulso humano, natural, interior, que en esta ocasión brota en un díptico idiomático que convive con sus propias reglas y sortilegios léxico”.

El escritor, gestor cultural y poeta Pedro Antonio Valdez tuvo a su cargo la presentación de la obra. En tanto que la doctora Ibeth Guzmán se encargó de presentar al autor y a su vez valorar la incursión de los jóvenes en la poesía.

Madres comprometidas

La Asociación de Cronistas de Arte con su presidenta a la cabeza Emelyn Balderas, en compañía de la directiva aprovecharon el mes de mayo para presentar la conferencia “Madres, ejemplos de superación”, en el salón de eventos de Acrópolis Tower Business, con la participación de Miralba Ruiz, Taiana Ubiñas, Priscila D’Óleo y Aisha Sayed.

El conversatorio estuvo moderado por la periodista Elvira Lora. Las conferencista hablaron desde sus experiencias profesionales abordaron temas inspiradores y hasta controversiales.

Excelente tiempo

La presidente de Acroarte manifestó que, “con conferencias como estas, lo que busca la institución, es visibilizar historias de mujeres que desde diferentes áreas en la que se desenvuelven han desarrollado una labor importante, sin dejar de lado su principal rol, el de ser madres”

Ejemplo de superación

Emelyn puso de manifiesto “para nosotros es primordial contribuir con el desarrollo de una mejor sociedad, con esta conferencia expusimos testimonios de ciudadanas y madres que son ejemplos de superación, trabajo y entrega”.

¡Dios con nosotros!