Margarita Mendoza publica libro digital

Por una tarde, la Biblioteca Nacional se convirtió en un escenario de felicidad y gratitud para los amigos y familiares que acompañaron a Margarita Mendoza en la puesta en circulacion del libro “La vida, un reto”.

Margarita Mendoza destacó que la crisis sanitaria y situaciones de salud la hicieron meditar en que vale el esfuerzo vivir lo que nos guste, con metas definidas y disfrutando del camino.

"Mi libro no tiene grandes pretensiones, pero fue escrito basado en vivencias propias. En él reflexiono sobre eventos que me tocó enfentar y cómo logré seguir adelante. También soy honesta al comentar sobre mis fallas para que el lector no las cometa y hago énfasis muy especial a amarte y valorarte a ti mismo, evitando ser juez implacable. Acepta tus fallas y aprende de ellas. Los años te quitan juventud pero te aportan mucha sabiduría. ¡Dios no podía darte ambas cosas a la vez!", explicó.