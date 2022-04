La estadía de Carlos Slim

Florentino Durán

La Romana

La presencia del acaudalo empresario de ascendencia libanesa, pero radicado en México, Carlos Slim, quien permaneció por casi una semana en una villa del sector Cacique del resort mundial Casa de Campo, en la que compartió con familiares y amigos, agrega ´power´ a la República Dominicana por la selección que supone la estadía de unos de los hombres más ricos del mundo, que ha ganado espacio en la comunicación al adquirir la empresa Claro, luego de venir de invertir en la compra de negocios que luego hizo prosperar y ligarse a los bienes raíces.

La Estrella del Oriente

Es oportuno saber que su magia, surgió a principios de los años ochenta, en medio de la crisis que paralizó México, en la que hubo fuga de capitales y en la que Slim y sus socios realizaban fuertes inversiones en su país; copiando lo que hizo su padre en el 1914 en plena Revolución Mexicana en la que compró a su hermano mayor, el 50 por ciento del negocio que tenían en común, llamado ´La Estrella del Oriente´, en un acto de fe en su país y su futuro, cuando otros dudaron. Anoten esa!.

En lo adelante, para 1997 adquirió acciones en Apple Inc., previo a lanzamiento de la iMac; adquirió Prodigy; se alió a MSN; con Microsoft; adquirió acciones en el periódico estadounidense The New York Times; su empresa el Grupo Carso adquirió el equipo de fútbol español Real Oviedo; el Club León y Pachuca de México y todo el mundo sabe de la telefónica.

Copa Challenger Polo

Resultó muy ameno el último partido en el que el equipo La Carmela ganó 11 a 8 a La Romanza para coronarse en la cancha número dos del resort Casa de Campo, en el torneo Polo Challenger 2022, siendo la tercera ocasión en que obtienen el campeonato en esta temporada con la Copa de Plata en enero frente al equipo Casa de Campo y la Copa de Oro, en marzo pasado. En esta ocasión el jugador mas valioso fue Denis Santana y el Mejor Caballo lo fue Chueca jugada y criada de Roberto García, con la narración del director de Polo de Casa de Campo, Fernando Arata.

Entre las personalidades presentes, destacan; la actriz Marta González, el ex presidente de Panamá Martín Torrijos, la empresaria italiana Rachele Bompan y la presentadora de nuestro país, Pamela Sued, mientras que la animación musical del saxofonista Sandy Gabriel. Julio López, junto a su padre José López, entregaron los premios a los ganadores al coordinar y promover este evento, cuyo éxito fue celebrado por la organización y éxito que alcanzó por Andrés Pichardo, director de Casa de Campo, Resort and Villas.