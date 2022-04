Arcadio Díaz: El rey de las guayaberas no perderá su trono

Ivelisse Villegas

Santo Domingo

No dejo de pensar en Arcadio Díaz. En esa última conversación que

tuvimos vía telefónica. Lo llamé como solía hacerlo cada vez que

necesitaba de su sapiencia para escribir un artículo.

En esa ocasión me respondió como siempre. Con amabilidad y les puedo jurar que había

una sonrisa en su rostro porque su tono de voz lo delató. Era un caballero en todo el sentido de la palabra.



Me dio todas las informaciones que necesité, pero no quiso que

revelara su nombre, porque su ética profesional se lo impedía. Así era

él. Integro, honesto. Era una estirpe en extinción, que delegaba al

anonimato sus obras altruistas, y sus aportes a innumerables crónicas

de moda, como fue mi caso y por ende, como muestra de gratitud eterna

les dedico estas líneas.



También les puedo asegurar que hasta sus regalos solo lo saben

quiénes abren su closet hoy y tienen una pieza de sus creaciones para

recordarlo.

Me imagino que de ahora en adelante las lucirán como la

mejor obra de arte que hayan adquirido, en mi caso, dos chabacanas

hermosas que tuvo el detalle de venir a la redacción de Listín Diario a entregar

personalmente.



Añoranza

Volviendo a esa conversación, me dijo que se iba para Venezuela a

estar con sus hijos a disfrutarlos y dar tiempo de calidad a su

familia. Lo último que me dijo se queda conmigo para honrarnos…



Arcadio ya no estará con nosotros, pero su legado no perecerá. El rey

de las guayaberas, prenda de vestir que lo inspiraba a innovar cada

día, y por esto sus piezas tenían ya un prestigio ganado en este

país que lo vio nacer y morir, como una gran coincidencia de la vida.



Según lo acontecido iba a la ciudad de Miami para un chequeo médico y

en el Aeropuerto Internacional de las Américas le dio un paro

respiratorio. Sus restos fueron velados en Santiago de los Caballeros

donde estarán junto a los suyos.



Para que no lo olviden nunca



Arcadio dejó una impronta que va más allá de la estirpe familiar y en

el aspecto económico. Es haber tenido la osadía de abortar la

cotidianidad en una prenda de vestir que aún se debate su procedencia

y la convierte en una embajadora que nos representa como marca país a

donde quiera que llega, no importa si es en la maleta de un presidente

de la República, un diplomático o un turista que la adquiere en una de

sus tantas tiendas diseminadas por el mundo.



El lino blanco, estopilla irlandesa o algodón italiano serán tallados

al cuerpo por otras manos, pero jamás estas telas volverán con una

firma que impregna tanto talento como el Arcadio Díaz.