Una fiesta a la cultura: Feria del Libro

Definitivamente, la cultura es el alma de una sociedad la que debemos proteger y vigilar. Es la historia e identidad, la creación recogida en emociones y sentimientos. Por eso aplaudo que, pese a los ruidos del inicio, hoy estemos celebrando la 24 Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022.

Hay que valorar el esfuerzo y la responsabilidad del Ministerio de Cultura con su ministra a la cabeza, Milagros Germán, por todos los obstáculos que tuvieron que vencer. La fiesta a la cultura no pudo tener mejor escenario que nuestra emblemática Ciudad Colonial, donde el público podrá disfrutarla desde 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, con entrada libre.

“Ven al libro”

Me encantó el lema de esta edición de la feria “Ven al libro”, dedicada a dos grandes autores de la literatura dominicana: Pedro Peix, a quien logré entrevistar en varias ocasiones y siempre me sorprendía. Además, Carmen Natalia. La Unión Europea está como la invitada de honor.

Me extrañó que el presidente Luis Abinader no asistiera, es muy raro que la primera figura de la nación no esté presente en este tipo de eventos. A pesar de su ausencia, la ministra de Cultura, no solo lució bella con un traje floreado donde el color verde le acentuaba muy bien, también demostró seguridad en sí misma y supo torear las inquietudes de quienes se preguntaban ¿Dónde está el presidente?

Milagros Germán

Milagros puso en relieve el valor cultural en este referente literario que cautiva a los amantes de la lectura. Un selecto grupo de autores, agentes literarios y artistas de diferentes países están tomando parte.

La Ministra describió un libro como “un universo, una puerta abierta, una luz encendida” y agregó: “Un buen libro se lee con devoción, con ilusión, con sed, con ansiedad”. No se la pierdan, es un gran encuentro para abrazarnos con la cultura.

Fundación Tovar

No solo es una consternación para la familia de Iván Tovar, para la fundación que cuida su legado, es también para todos los dominicanos que quedamos sorprendidos ante la noticia del robo ocurrido en el Museo de las Casas Reales, en el que fue sustraído un dibujo a lápiz de Tovar perteneciente a una colección privada.

Inconcebible que estemos escribiendo de esto, ¿cómo es posible? “Es lamentable que se den hechos de esta naturaleza, cuando lo que persigue esta fundación es difundir la obra de un gran artista nacional y que pueda ser apreciada por la sociedad dominicana”, expresó la directiva de la Fundación. Dijeron confiar en que las autoridades actúen con rapidez y eficiencia, para investigar los hechos. Que no se quede en palabras…

Finalmente, la Interpretación de poesía LGTB el día de apertura de la Feria del Libro 2022 ha generado vergüenza y controversia en la sociedad dominicana. Ese no era el escenario para estar promoviendo ideología de género y revolución. Muy lamentable.

¡Dios con nosotros!