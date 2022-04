Caminando por la pasión y la gloria

Fanny Santana

santanafanny@gmail.com

Santo Domingo

Ya en plena Semana Santa la que debemos vivir y caminar por la pasión y la gloria. Recordar a Jesús como nuestro único salvador, quien dio la vida por nosotros. Son días de contemplación profunda donde revivimos desde el corazón la entrega del sacrificio de amor más grande, lo que cambió la historia de la humanidad.

No podemos olvidar que el hijo de Dios estuvo entre nosotros y murió de manera tan cruel por cada uno de nosotros para reivindicarnos del pecado. Es tiempo de reflexión, de amor, templanza, mansedumbre y enseñanza. Abre tu corazón y recibe a ese Señor de amor. Cristo vive, es la reafirmación de que la vida triunfa sobre la muerte y el bien sobre el mal.

No es tiempo de perder el tiempo

“No es tiempo de perder el tiempo” cómo nos dijo Monseñor Raúl Berzosa durante el retiro cuaresmal que organizó el Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Esta semana es volver con más firmeza y fe al resucitado.

Es no dejarlo solo en ningún momento, Cristo vive. No solo es cumplir con los actos en las parroquias es también estar en recogimiento, con un acercamiento cada vez más grande hacia el Señor. Desde niña mi abuelita mamá Nena me enseñó que este es un tiempo valioso para estar con la familia y la comunidad.

Este año podré visitar siete iglesias el Viernes Santo, lo que la pandemia me impidió en los últimos casi tres años. Ojalá ustedes se animen a hacer este recorrido para conmemorar la pasión y la muerte de nuestro Salvador.

Para no cansarse de leer

El sermón de Semana Santa del papa Francisco es para no cansarse de leer y releer. Del mismo extraje está parte que me lleno de esperanza y amor. "Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir enojado a veces, pero no olvides que tu vida es la empresa más grande del mundo. Sólo tú puedes evitar que se vaya cuesta abajo.

Muchos te aprecian, admiran y aman. Si pensabas que ser feliz es no tener un cielo sin tormenta, un camino sin accidentes, trabajar sin cansancio, relaciones sin desengaños, estabas equivocado. Ser feliz no es sólo disfrutar de la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. Cuando te equivoques, empieza de nuevo desde el principio.

Sólo entonces te apasiona la vida. Descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta. Nunca renuncies a la felicidad, porque la vida es un espectáculo increíble”. ¡Felices Pascuas!

¡Dios con nosotros!