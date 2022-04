Énfasis llega a siete años

Fanny Santana

santanafanny@gmail.com

Santo Domingo

Iván Ruiz está en su mejor momento, tanto en su vida profesional como personal. Sigue ganando logros en su dilatada carrera. Su creatividad y deseos de ofertar a los televidentes propuestas diferentes lo llevaron a realizar Énfasis, el espacio televisivo que arriba a sus siete años.

Enfundado en un traje oscuro con un corbatín azul, el popular productor llegó a la celebración junto a su bella esposa Laura, ataviada con un Jumpsuit blanco para recibir a quienes lo han acompañado en esta travesía así como a invitados de las distintas áreas del quehacer humano. Énfasis, que se transmite los sábados por Color Visión, también va de las manos con las tendencias de las plataformas digitales para un mayor alcance en la población.

Cómo lo Logró

Con su natural elocuencia Iván contó que su aventura arrancó con muchas limitaciones, sin embargo, pudo salir adelante gracias la complicidad que encontró en quienes creyeron en lo que comenzó como un sueño, y hoy es una realidad gracias a ellos, a la audiencia y a los ejecutivos de Color Visión en la persona de su CEO, el empresario Domingo Bermúdez, así como de su director Ángel Laureano. Énfasis ha sido varias veces galardonado como el mejor programa semanal de variedades en los Premios Soberano que organiza Acroarte.

Emotivo Testimonio

Con la alegría que da la humildad de poder recibir tantas bendiciones, Iván Ruiz dio un valioso testimonio que inyecta esperanza en aquellos que buscan realizar sus sueños. “Empecé sin tener mi equipo de cámaras, ni editor; mi personal era muy pequeño, yo recuerdo que me inventé esta frase ‘Énfasis doce de la medianoche, donde salen los vampiros y la cenicienta regresa al hogar’, esto era como una manera de justificar el horario que no era el mejor, pero gracias a Dios hemos salido a flote”, los aplausos no se hicieron esperar.

¡Felicidades! Ah, saliendo del encuentro, dijo: ``Yo no me voy del Show del Mediodía, yo me quedo en Color Visión”. ¿Qué habrá querido decir?

Denzel Washington

Me motiva compartir con ustedes lo que comentó el laureado actor y director Denzel Washington sobre el caso de Will Smith, porque nos pasamos el tiempo juzgando a los demás sin conocer las situaciones, sin ponernos en el zapato del otro. Denzel dijo: ¿Quiénes somos nosotros para condenar? No conozco todos los pormenores de la situación, pero sé que la única solución, tal y como yo lo veo, es rezar”.

¡Dios con nosotros!