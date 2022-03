Lecciones de estilismo en los Premios Oscar 2022

Eddy Gómez

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

Zendaya

Interesante juego de metales en un estilismo con detalles bien cuidados, accesorios en simetría perfecta y llevando un signature de Zendaya el crop top, a pesar de ser cálida, supo llevar bien un tono frío como es el color plata matizándolo con un top satinado y un makeup con destellos de verde azuloso.

Timothée Chalamet

Referente de masculinidad moderna, estilo dramático y muy andrógino, llevando un look de Louis Vuitton en un blazer tipo crop top con apliques y terminales de encaje en un ‘total black final outfit’. Se hubiese adecuado mejor a la ocasión con un top en ‘mesh’ si se hubiese querido mantener el efecto nude y así conservar la elegancia que requiere la alfombra.

Jada Smith

Otro de los juegos visuales más interesantes de la noche. Como todos sabemos, la esposa del actor Will Smith está siendo afectada por una pérdida de pelo drástica por lo que no tan solo eligió un color favorecedor dentro de un estilo dramático creativo, sino que el largo y volumen de la parte inferior de su vestuario distrae perfectamente la zona superior que en estos momentos es justo lo que menos quiere destacar. Una técnica muy utilizada en visagismo visual.

Nicole Kidman

¡Increíble armonía! Así defino este look en donde los tonos grisáceos fueron los protagonistas para destacar el rasgo frío y luminoso de la actriz. Este estilismo requiere un 10/10 sin duda alguna, y el toque final lo aportó el labial rojo cereza que junto a los accesorios se encargó de hacer brillar el look final.

Penélope Cruz

Esto pudo ser, pero no fue… Penélope decidió desfilar en un tono a totalidad opaco y poco favorecedor para su piel y pelo, sin mencionar que la silueta elegida le restaba estatura, un conjunto de textil, color, corte y detalles que la hicieron ser centro de atención, pero no precisamente por un buen resultado.

Nota: Bien se conoce que a la hora de llevar cuellos halter, y accesorios medianos o grandes el pelo debe lucir recogido para evitar “desaparecer” la zona del cuello, que es justamente la encarga de dar armonía en la zona superior femenina.

Sofía Carson

Con una onda retro, Sofía fue una de mis favoritas, y es que si de etiqueta rigurosa habláramos este look lo tiene todo: un corte elegante con riqueza textil, accesorios en armonía perfecta, que, sin rayar en lo barroco, se observan en cohesión con el look. El peinado impecable y el maquillaje que toda ‘diva glam’ llevaría en una noche cómo está.

Kristen Stewart

Kristen siendo Kristen’s, la más reciente figura del look rock and roll lo ha hecho una vez más, y aunque hay que reconocerlo, luce “interesante”, también hay que decirlo: ¡rompió todas las reglas posibles existentes en el código de vestimenta!, pero, al final, ¿quién más “reckless” que un rock star? No fue mi gran favorita, pero lleva puntos por originalidad.

Serena Williams

Sorprendido y de buena manera. La deportista lleva un interesantísimo diseño en tono rosa (muy de tendencia) en textil plisado con apliques en flores negras sobre un escote bastante pronunciado haciéndole honor a su rasgo seductor. Los detalles estuvieron a la altura del evento: peinado minimalista, accesorios armoniosos y los guantes.

Los guantes fueron mi parte favorita; aceptados en el código de vestimenta e ideales para el look.

Jessica Chastainy

Si tuviese que mencionar a la mejor codificada de este año, fuese sin duda alguna esta hermosa pelirroja. En su look de alfombra logró, con una buena estrategia, conectar el color de su pelo con el tono metal de la zona superior de su vestido, creando un efecto de suavidad y ligereza, siendo el rose gold del inferior el efecto sorpresa ¡Me encantó! Hubiese preferido los accesorios en un tono parecido al vestido, los tres tonos de metal es mucha información.

En el after party llevó verde esmeralda, un color que favorece su tono de piel y que, con el maquillaje nude y poca información en el pelo hizo que el vestido tomara protagonismo con una elegancia sin igual, a pesar del juego de textura.

Cole Sprouse

En los looks masculinos este chico me encantó. Logró adentrarse a lo fashion sin perder el rasgo de masculinidad; llevando un suit en efecto “uniestampado floral” con degradados de azules- violetas. Mostró una vez más que hay otros looks acertados más allá del típico traje negro.

PD: Los tonos del traje conectan a la perfección con su color de ojos, un gran #MustDo si se busca lucir armonioso en el look.

Kirsten Dunst

Un buen ejemplo de que todos los elementos deben ser coherentes entre sí, aquí vemos un color ideal, súper favorecedor en un modelo terriblemente anticuado gracias al juego de corte y textil, bajo nivel de detalles, ausencia de cuidado en el look final y un peinado con muy baja armonía sobre el vestido.

Beyonce

Imposible no mencionarla, Beyonce siendo Beyonce: un look monocromático amarillo con detalles dramáticos elegantes propio de la artista, quien en esta ocasión deja de lado el estilo seductor para mostrarnos un look ecléctico que une lo moderno con lo retro en un color de temporada y con accesorios llamativos, pero bien destacados gracias a un peinado de aspecto minimalista.

El vestido acentúa a la perfección la cintura, pero esto ligeramente se opaca por tener el mismo color en toda su composición y por el textil riguroso de la capa.

Looks pasteles

Dakota Johnson. Kodi Smit-McPhee. Lily James. Zoe Kravitz.

Favorecedores para unos, para otros no tanto, los tonos pasteles fueron los grandes protagonistas de la noche, una tendencia marcada y que más de uno decidió llevar esta gran noche.