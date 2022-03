Santo Domingo

Llega a república Dominicana la sexta edición de Pitch at the Beach, el evento de inversión en emprendiento más importante de Latinoamérica y se realizará los días 24, 25 y 26 de septiembre, por primera vez, en una de las playas más paradisíacas del país.

Durante tres días, expertos internacionales, inversionistas, representantes del ecosistema de emprendimiento y negocios en Latinoamérica y el mundo, creando una experiencia de networking única para los Startups.

El evento ha consolidado su presencia en las Américas en los últimos años, logrando como resultado que 120 startups se presenten a más de 40 inversionistas, los cuales integran un portafolio de inversión con un valor de más de 100 millones de dólares, y se han realizado inversiones con negociaciones de un valor de más de 15 millones de dólares.

Pitch At The Beach ha posicionado el networking como un valor de gran relevancia para los asistentes, logrando incentivar acuerdos comerciales y alianzas estratégicas.

El equipo de Pitch at The Beach y su Fundador Israel Pons, tiene preparado un programa con grandes speakers e inversores nacionales e internacionales; tales como Zev Siegl, mentor y co-fundador de Starbucks.