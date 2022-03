¡Me voy a divorciar! La mentira más usada por los hombres

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

Santo Domingo

De alguna manera la sociedad ha dado su visto bueno para justificar que los hombres mientan. Ya no importa si son solteros o casados, desde adolescentes nos enseñan que es “natural” que ellos inventen historias para quedar bien ante la pareja o conquistar a otra mujer.

Lo peor del tema, es que también nos hacen creer que debemos “perdonar” estas acciones y sus consecuencias, con el alegato de que la dinámica es parte de “mantener un matrimonio en el tiempo”.

Por suerte para esta generación ya los planteamientos han cambiado. Las mujeres somos más astutas e independientes, y una gran mayoría ha dejado atrás el proceder de las abuelas.

El motivo

Para mentir hay muchas razones, cada una tan profunda que envuelve en sí misma una estructura de personalidad que no pretendo analizar. Primero, porque no soy experta en la conducta humana para emitir juicios. Segundo, no valdría de nada porque a los hombres no les interesa que las mujeres los entiendan.

Lo que sí haré, porque lo he aprendido con los años, es listar algunas de esas “inofensivas mentiras”, que, por cierto, siempre son las mismas.

Número uno

El periodista José Rafael Sosa ha publicado varios artículos relacionados al tema. Es interesante que, ¡Me voy a divorciar! es la primera mentira que cita en sus escritos, y también ganó una encuesta que realicé entre amigas de diferentes grupos y edades.

En definitiva, es la más usada, pero, además, la más boba y cómoda de descubrir, al menos que llegue acompañada de un contrato de abogado.

Otras mentiras

¡Eres la mujer de mi vida! Se ha ganado el segundo lugar. No quiero decir que siempre sea mentira, pero lo cierto es que algunos hombres tienen más vidas que un gato. Por algo se ha hecho tan popular el video de la aplicación tik-tok.

“Mi relación está en crisis; tenemos negocios en común; yo duermo en la habitación con mis hijos; es tan buena madre que me apena dejarla…”, también están en la lista.

Los solteros

Pero no vamos a satanizar solo a los hombres casados, los solteros también mienten. Diez mujeres de un grupo de 19 con quienes me reuní, me contaron que, ¡Eres la primera mujer con la que …!, es una mentira común entre solteros.

Y no me refiero solo a sexo, la falsedad abarca desde probar una receta culinaria, hasta visitar un lugar. Quizá, para darles un chance, con la intención de hacernos sentir especial.

“Se descargó el celular; se prolongó la reunión; salimos juntos, pero no pasó nada; ella es solo una compañera de trabajo; mañana te llamo…”, son comunes para evitar tener que dar explicaciones... Y la lista sigue.

Un dato

Según un sondeo que realizó la empresa 20th Century Fox en Inglaterra tras el estreno de la serie ‘Lie to me’ (Miénteme), se determinó que también existe una mentira unisex: “No me pasa nada, estoy bien”.

Esa investigación, publicada en el diario Dailymail, confirma que los hombres mienten aproximadamente seis veces al día, las mujeres tres. Así que: «Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra» (Juan 8: 7).

¡Hasta el lunes!