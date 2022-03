Las mujeres de Ucrania: Mis heroínas el 8 de marzo

Ivelisse Villegas

Santo Domingo

En el Día Internacional de la Mujer las damas de Ucrania recibían flores, chocolates, besos y reconocimientos. Esta vez, hay solo dolor y la esperanza que termine la guerra para vivir en paz, dijo el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, en un discurso virtual.

No tengo que ser de Ucraniana, ni haber vivido allá o conocerlos para solidarizarme con las mujeres que viven los estragos de este conflicto bélico, desde que el gobierno de Vladimil Putin invadió su país el 24 de febrero. No podemos ser individualista ante un hecho que, pese a que no escuchamos los morteros, ya registramos los estragos en los aspectos económicos y turísticos, por ahora…

La deuda no está saldada

La vicepresidente a la República Dominicana, Raquel Arbaje, dijo en el acto de entrega de la Medalla al Mérito a la Mujer Dominicana que la deuda no estaba saldada por todas las desigualdades y violencia de género que aún persiste en contra de la mujer. Este discurso encaja en el mundo entero, con una mayor proporción para las ucranianas, que ahora son el mejor ejemplo de solidaridad, patriotismo, amor familiar, pasión por sus ideales, que este siglo va a honrar, asi espero.

Coraje

El 75 por ciento de los desplazados por la guerra son mujeres que huyen junto a sus hijos para salvarlo de los bombardeos, otras los dejan para alistarse al ejército y miles en retaguardia y ayuda humanitaria dejando sus esposos e hijos porque el gobierno prohibió a los hombres de 16 a 60 años salir del país.

La revista de prensa France 24, dice que 57 mil mujeres ucranianas están alistadas en las fuerzas armadas, entre las que cabe destacar nacionalistas, feministas, de izquierda y derechas; todas sin importar profesion, edad y preferencia sexual están dando la vida por su país.

Mujeres dan la vida por su país

Ellas son valientes, no tienen miedo de enfrenarse al ejército más grande del mundo. Su presencia en se incrementó luego de la anexión ilegal de Crimea por pate de Rusia. En el 2013 ante miles de personas protagonizaron la “Revolución de la Dignidad”, en la plaza de Kiev sentando las bases de todas sus reivindicaciones.

Las redes sociales y medios internacionales difunden videos que muestran su coraje como el de una señora mayor que le da a un soldado ruso semillas de girasol y le dice. “Para que florezcan cuando mueras aquí” o las penosa imágenes de la soldado Iryna Tsvila, primera mujer en morir en la guerra. Madre de cinco niños. Ella pertenecía a la de la Guardia Nacional de Respuesta en la batalla por Kiev.