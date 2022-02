Ofrendas florales: Símbolo de homenaje y gratitud

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

Santo Domingo

En República Dominicana se conmemora el Mes de la Patria desde el 26 de enero al 27 de febrero, con la intención de rendir homenaje a los Padres de la Patria y a los símbolos que identifican la dominicanidad.

Este tiempo es elegido por representantes de entidades públicas y privadas para depositar una ofrenda floral a los forjadores de la nación: Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, en el majestuoso monumento Altar de la Patria, ubicado en el Parque Independencia, en el corazón de Santo Domingo.

La Comisión Permanente de Efemérides Patrias es el organismo encargado de organizar los actos para conmemorar las más gloriosas jornadas históricas que han ocurrido en República Dominicana. La entidad diseña un calendario especial con la intención de que las instituciones no coincidan a la misma hora dentro del Altar de la Patria, y garantizar la solemnidad del momento.

Aquí compartimos detalles de la ceremonia, muchos de los cuales también son aplicados en otros países.

Permiso

El Ministerio de Interior y Policía es la institución responsable de otorgar el permiso para participar en una ceremonia de ofrenda floral en el Altar de la Patria.

Según el departamento de Comunicaciones de la entidad, personas o colectividades que ofrezcan las debidas garantías de respecto a las leyes, pueden optar por la autorización correspondiente. El permiso se puede gestionar a través de los servicios en línea del el Ministerio de Interior y Policía, con un mínimo de dos días laborables previo a la fecha escogida y sin costo.

Apoyo

Un equipo de protocolo asignado por Efemérides Patrias asiste a las comisiones con la intención de orientarles sobre su participación en el acto.

Puntualidad

La representación de la entidad que realizará la ofrenda debe llegar puntualmente a la hora establecida. Debe llevar la Bandera Nacional, la ofrenda de flores y una bandera que los institucional de menor tamaño que la Bandera Nacional.

Según el artículo 6, de la Ley de Símbolos Patrios, las dimensiones de la Bandera Nacional será de tres tipos: Las más pequeñas, de seis pies de largo por cuatro de ancho; las medianas, de diez pies de largo por seis de ancho, y las mayores, entre los dos metros y medio y los ocho metros y medio de largo.

Vestimenta

La regla es general y requiere una dosis de sentido común. La mujer debe cuidar el largo de la falda, evitar escotes y transparencias, no mostrar los hombros, no usar ropa muy ajustada, y llevar zapatos cerrados. Los caballeros preferible camisas o chaquetas, zapatos formales y pantalones de tela. Recuerde guardar los lentes de sol el en interior del espacio.

Desfile

Se realiza un desfile desde la Puerta del Conde hasta el Altar de la Patria. Es importante tomar en cuenta que la ofrenda floral no debe ser muy ostentosa para que facilite su manejo y no comprometa la solemnidad elegancia del acto. Durante el desfile el trípode no debe estar incorporado, resulta incómodo para el traslado y antiestético. El trípode se coloca antes del desfile en el espacio donde descansaran las flores.

Flores

Los colores de la Bandera Nacional son: azul ultramar, que representa el cielo que cubre la Patria, rojo bermellón, que simboliza la sangre derramada por los patriotas en las batallas para lograr la independencia, y el blanco que representa la paz y unión entre todos los dominicanos. Tratar de imitar estos tonos con las flores es un error muy común, ya que es difícil lograr la similitud perfecta. Lo recomendable es utilizar flores blancas y colocar un lazo con los colores patrios.

Acto

La ceremonia se inicia con la entonación del Himno Nacional, cuando corresponde a una fecha patria o en recordación de las personalidades de la historia; si se trata de una programación regular, el Himno Nacional concluye el acto. Debe entonarse, como mínimo las cuatro primeras estrofas.

Luego de estar posicionados en el interior del monumento, se coloca la ofrenda y a conti­nuación se puede permite hacer uso de la palabra al representante de la entidad o realizar un minuto de silencio.