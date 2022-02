Cuando una mujer sabe lo que quiere, pasan cosas...

Ivelisse Villegas

Santo Domingo

Después que me divorcié todos los 31 de diciembre entre felicitaciones y abrazos hacía un sahumerio. Esta es una tradición en la que se coloca incienso y mirra en un jarro especialmente para esto y al quemarlo el humo que expande sirve para purificar, alejar los malos espíritu, traer suerte al hogar y en las mujeres solteras, si lo pasan entre las piernas se consiguen un marido.

Ya tengo 10 años haciendo el ritual del amor y nada… Entonces, en este 2022 no lo hice porque entendí, que si no tengo pareja, no es por mala suerte, tampoco por falta de enamorados, simplemente, soy una mujer que ha madurado mucho y sabe lo que quiere y lo que necesita.

Sin excepciones

Esto no es exclusivo para mí. Tengo muchas amigas con mi mismo estatus a las que consulté y a todas les preguntan el por qué están solteras, si aun en su adultez, tienen todas las cualidades requeridas para entablar una relación y son las indicadas para muchos hombres que tienen sus mismos intereses.

Ellas aseguran que en la realidad no es así y quienes han llegado con propósito aparente mueren al instante por varias razones, en la que cabe mencionar, piden una foto íntima sin conocerte, te hacen video llamadas sin permiso, mandan una foto mostrando su virilidad, preguntan en la primera cita cuánto ganas, con prejuicios, o simplemente, les da la oportunidad y tienen un pasado con grietas que quieren que tu reconstruya o un equipaje en el que siempre hay un hueco para alguien más.

Las interrogantes no se hacen esperar en los entornos en los que se converge. Que si somos muy exigentes, si estamos mandando un mal mensaje, si tenemos miedos a darnos una oportunidad y los más osados dicen que sigues enamorada del ex…

Ser feliz es la meta

Llegamos a la conclusión que cuando una mujer sabe lo que quiere no todo el hombre que entra a su vida se queda. Es una que probo el néctar de la libertad en hacer y sentir, con fe de que el universo le tiene un príncipe que la va a respetar, valorar y amar como es… que la va a complementar.

Ella está lista para un compañero que se haga responsable a ella, decidido a hacerla sentir segura de sí misma y amada. Y si no llega, disfruta el estar a solas y plena disfrutando ese estatus ganado a base de muchas batallas para conquistar su felicidad, la cual está cimentada en el amor que siente por ella misma.

Un estudio de la universidad de Harvard realizado por el psiquiatra George Vaillant hay dos cosas imprescindibles para ser felices, una es el amor y la otra es encontrar la manera de afrontar las situaciones que hacen que el amor se quiera ir.