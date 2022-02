Panamericano de Triatlón 2022 se realizará en las playas de Punta Cana

Santo Domingo

Making Waves a través de su división de negocios, Marca Deportiva, firmó un convenio interinstitucional con Puntacana Resort & Club, en el que acordaron desarrollar el evento deportivo internacional Panamericano de Triatlón 2022 en las paradisíacas playas de Punta Cana, a celebrarse los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de junio del presente año.

Con esta firma, se hace oficial el trabajo colaborativo entre ambas empresas para realizar el evento en las instalaciones de Playa Blanca Puntacana Resort & Club, The Westin Puntacana Resort & Club y el Four Points by Sheraton Puntacana Village.

El evento deportivo internacional, que comprende las disciplinas deportivas de la natación, el ciclismo y la carrera de a pie, tiene como objetivo impulsar a las nuevas generaciones de deportistas, así como visibilizar nuevos talentos y apoyar el desarrollo del deporte, dándole la oportunidad a 700 atletas, procedentes de 30 países de competir en las categorías junior, elite y masters.

“Este acuerdo representa un hecho sin precedentes, ya que el mismo permitirá que el deporte siga creciendo en nuestro país y sea mejor posicionado en aguas extranjeras por la calidad en el desarrollo de estas actividades y el rendimiento de nuestros atletas”, expresó Eduardo Briceño, CEO de Making Waves y organizador del evento, quien de igual forma agradeció a Puntacana Resort & Club por la oportunidad de que atletas nacionales e internacionales vean en sus playas una casa para establecerse y desarrollarse deportivamente.

Manuel Sajour, director ejecutivo de Mercadeo de Puntacana Resort & Club, afirmó: “Es un honor formar parte de iniciativas que promuevan la belleza y versatilidad del destino Punta Cana, a través de la oportunidad de impulsar el desarrollo y crecimiento deportivo de la juventud dominicana”.