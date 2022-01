El príncipe Harry publicará un libro

Redacción Sociales

Santo Domingo

Desde mediados del año pasado el príncipe Harry ha estado inmerso en lo que parece ser la bvublicación de un libro.

El dato fue publiicado el dato en la página web de su fundación, Archewell. El duque de Sussex dijo que publicará sus memorias a finales de 2022, conjuntamente con la editorial Penguin Random House.

“Estoy escribiendo este libro no como el príncipe, sino como el hombre en el que me he convertido. He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y mi esperanza es que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que, sin importar de dónde venimos, tenemos más en común de lo que pensamos’, expresa Harry, según una publicación en la revista Vogue.



“Estoy agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora, y emocionado por el interés mostrado por la gente de leer un relato de mi vida que sea preciso y totalmente veraz, adelantó.

Los medios británicos aseguran que el futuro rey de Inglaterra, el príncipe Carlos, busca evitar que el duque de Sussex se explaye sobre cómo lo afectó la llegada de Camilla Parker-Bowles a su familia tras la muerte de su madre, la princesa Diana y por eso busca un acercamiento con su hijo antes de la publicación.