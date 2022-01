¡Renuncio del equipo mujeres pulpo!

Ana Mercy Otáñez

amercy@gmail.com

Santo Domingo

El 26 de mayo del año 2017 escribí una crónica donde orgullosamente me ubico en el equipo de: “Mujeres pulpo” reconociendo los malabares que como esposa, madre, hija, hermana y profesional realizamos. En ese entonces conocía miles de damas en iguales condiciones, algunas las tenía cerca, otras las conocí a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

Admito que sentía orgullo del estilo de vida que llevaba, incluso me sentía satisfecha y siempre creía que hacía lo correcto. Crecí como cualquier niña de pueblo, en mi casa mi papá y mi mamá trabajaban y aunque mi madre tenía mayor responsabilidad porque cargaba con la casa y la crianza de sus hijos, creí que así funcionaba la vida, de ahí nació cómo asumí mis responsabilidades.

El ejemplo

Desde que pude valorar aprendí del desempeño de mis progenitores desde la lupa del ejemplo, se me grabó como mi madre se superó y como hizo del trabajo su vida. Lo que no me percaté, fue de lo que dejó atrás y que luego perdió. Ella quizás nunca se imaginó lo que significó para mí, verla convertirse en una empresaria. Desde ahí nacieron mis grandes ambiciones laborales y mis ansias de mujer. Yo desde muy pequeña aspiraba a convertirme en un ser como mi madre, pero en una posición distinta.

Mujeres pulpos

Con orgullo escribí hace tres años que pertenecía al grupo de femeninas que maniobramos entre el tiempo y los compromisos para poco a poco ser parte del sistema socio-económico, como eje central de las transformaciones que hoy presenta nuestra sociedad a nivel cultural, social, económico y familiar.

Reconocía en ese entonces los cambios que las mujeres habíamos asumido, posicionándonos en el tope más alto del liderazgo político, empresarial, profesional y humano… Con nuestra superación hemos transformado la vida familiar, también vale aceptar que hemos podido lidiar con todo. Hoy públicamente Renuncio a ser una ¨mujer pulpo ¨ . Quiero vivir bajo un estilo de vida que me permita estar presente, en el aquí y el ahora. Donde la prisa no sea una prioridad, ni mucho menos una necesidad, donde no tenga que abarcarlo todo y donde el tiempo y el espacio jueguen dentro de la misma cancha. Simplemente he decidido ser feliz!

Lo que falte por lograr se hará en la medida y bajo el tiempo divino, ahora lo más importante para mí es vivir, no en la abundancia de lo material, sino desde la autenticidad, el amor, la alegría y el positivismo. Seguiré haciendo las cosas que me encienden el alma y me llenan el corazón.

¡Con Dios!