El libro de Waleska

Florentino Durán

florentino.duran@listindiari.com

La Altagracia

Heredera del intelecto de su madre, la insigne y recordada profesora Camila Pérez de Morales (mi tía), su hija María Waleska Morales Pérez, acaba de poner en circulación su libro: ´10 Minutos de Gloria, Crónica de la Batalla de Palo Hincado`, un aporte a la historia y cultura del pueblo que la vio nacer y cuyo talento, precisamente su madre, descubrió estando ella, muy pequeña, sus dotes para la escritura y de vaciar ideas en papel, de la mejor manera.

El acto de puesta en circulación que se realizó en el salón de sesiones del Ayuntamiento de El Seibo, fue una manifestación de apoyo, que ella muy bien valora con la frase: “A quien me dio sabiduría, le daré gloria”, que expuso en su segunda patria Puerto Rico, pero que también circula en New York, Philadelphia y Miami, con muy buena acogida. Waleska también expondrá en el salón de actos del restaurante Casa del Mar, en Western, avenida Bronx, New York, el próximo sábado 5 de febrero, en el evento: `Seibanos Brillantes 2021`.

El sello de Saraida

La televisión recuerda pocos rostros con la gracia y el talento de Saraida de Marchena, no solo por lo elegante y creíble de su cara, cuando aparecía leyendo en la pantalla de televisión, sino por la continuación como experta en marketing y los roles como principal ejecutiva de la empresa Markatel, clase aparte en relaciones públicas.

Es un lujo que se dan los clientes por la calidad humana que destella, la capacidad, organización y esmero que pone en cada tarea que se le asigna. Asì lo hizo en la recién inauguración de Margaritaville Island Reserve, el recién inaugurado hotel de la marca Karisma Hotels & Resorts, en un proyecto desarrollado por la Cobbo Bay Developers del empresario Jesús Barderas.

Con 519 habitaciones, agregará 2,200 empleos y un costo de 175 millones de dólares se agrega a la industria turística criolla de la mano de Rafael Feliz Germán, Presidente de Karisma Hotels & Resorts que se agrega a los del Caribe y México. Con una variedad de amenidades para unas vacaciones únicas y auténticas, inspiradas en el estilo de vida y las letras del cantante Jimmy Buffett, cuya swite lleva su nombre, mientras el presidente Luis Abinader, sentenció que `lo mejor en materia del turismo `está por verse, al encabezar la inauguración.

El reality

La villa de Mark Anthony en Casa de Campo, fue el principal escenario donde se llevó a cabo el Reality de la cadena Telemundo `Por Amor o Por Dinero ‘que ganaron la pareja Oana Chelaru de nacionalidad húngara y José Luis Verdugo, mexicano, quienes ganaron la friolera de 200 mil dólares cada uno, equivalentes a 11.4 millones de pesos. Sucede que la grabación final se realizó el viernes 7 de enero y se pasó el lunes 10 de enero, lo que dio origen a que se supiera quienes ganaron, al colarse algunas fotos a las redes, mientras se realizaba un sondeo en las redes, en el cual la pareja ganadora obtuvo el 37% de los sufragios.

Ella dijo sentirse agradecida de la oportunidad y el crecimiento como persona, que implicó la experiencia. Pero también llamó la atención, el grito con todas sus fuerzas, al conocer los resultados. Las tres parejas finalistas fueron Lewis y Jennifher, Sahit y Nobiraida, y Rubén y Dina, aunque los dominicanos, se tenía como favoritos. Excelentes atenciones en Casa de Campo y buen trabajo y asistencia de Sarah Pelegrìn de Relaciones Públicas.