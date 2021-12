10 preguntas que debes hacerte en Año Nuevo

Ana Mercy Otáñez

amercy@gmail.com

Santo Domingo

Estamos a horas de finalizar el año 2021. Podríamos decir que este período trajo su propio afán y que muchos de nuestros planes se vieron afectados, sin embargo, es importante que nos tomemos un tiempo y reflexionemos sobre nosotros mismos, saber dónde estamos, dónde queremos estar y lo que hemos logrado.

¡La vida no es solo sobrevivir, sino para vivirla! Hoy, la pandemia de la Covid-19 no es una excusa, sino una realidad que debemos aceptar, es justo ahora que debemos darle el valor real a lo humano, a lo cotidiano, a lo que tenemos y no a lo que nos falta, lo que debe motivarnos a darle un cierre de oro a este 2021 y preparar la bienvenida del 2022 en el orden real a nuestros sueños, objetivos y propósitos.

Reflexionar

A veces resulta difícil hacer un “stop” en nuestra rutina diaria para analizar las distintas situaciones que enfrentamos. A lo largo de este año hemos vivido las frustraciones de cambios impuestos por una crisis sanitaria, y esto nos afectó de distintas formas. ¿Es justo quedarnos ahí? ¡No! Entonces, realicemos un ejercicio de autorreflexión que nos ayude a darle el lugar indicado a lo que realmente queremos.

Pregúntate

1. ¿Qué hiciste este año, que no habías hecho antes?

2. ¿Lograste tus deseos del año que finaliza? ¿Harás más en este período?

3. ¿Qué tanto tienes que agradecer?

4. ¿Qué fue lo más desafiante de este 2021 y qué aprendiste de eso?

5. ¿Qué desearías haber hecho más, y que estás dispuesto a hacer más este 2022?

6. ¿Qué quieres hacer menos, y qué estás dispuesto a reducir en el 2022?

7. ¿Cuál fue el mejor libro que leíste y qué estás dispuesto a poner en práctica en tu vida?

8. Si no dependieras del tiempo ni del dinero para lograr un sueño, qué te gustaría hacer?

9. ¿Cómo sería el éxito para ti en el 2022?

10. Para qué el 2022 sea exitoso para ti, ¿en que debes enfocarte?

Responde

Al responder estas interrogantes, revístete de sinceridad y concéntrate en lo que quieres alcanzar, hacer, conocer, a dónde quieres ir y qué necesitas aprender. Asegúrate de que al final puedas decir que escogiste tu vida y no que te conformaste con ella. Esto es por y para ti. Tenerlo claro te hará más fácil trabajar en lo que realmente te hace feliz, te enciende las llamas del alma y te conecta con tu propósito de vida.

¡Con Dios. Feliz 2022!