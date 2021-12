El Día de Ramón De Luna Peguero

Fanny Santana

Me complace el reconocimiento de mi queridísimo Ramón De Luna Peguero como Premio Nacional de Periodismo 2021, entregado en un emotivo y singular acto en el Palacio Nacional, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader. Me llenó de tanta felicidad al poder abrazar a esta leyenda viviente de la comunicación nacional.

Don Ramón y su amada esposa Minucha, ya en el cielo, fueron fuente de inspiración desde el inicio de mi carrera. Ver a este hombre de casi 90 años, lleno de vitalidad y lucidez me emocionó, me acerqué y lo felicité previo a la ceremonia. Pensé que por los años que han pasado no me iba a recordar. Le dije mi nombre y rápidamente contestó: “¡Oh Fanny!, acompañado de un cálido abrazo”.

Las palabras sobraron, habló el cariño y la admiración. Mi respeto a este seibano de nacimiento, pero adoptado como santiaguero desde el 1952 cuando llegó lleno de sueños al primer Santiago del nuevo mundo.

La voz de oro

De Luna Peguero se define como solidario y comprometido con la patria. La voz de oro, se identifica como “un simple aprendiz de la vida”. Don Ramón de Luna se inició en mi amado San Pedro de Macorís en el 1948 como narrador deportivo, cuyo estilo, disciplina y amor por lo que hace lo llevó a trabajar a Puerto Rico, retornando a la República Dominicana en el 1965, el año de la revolución. En su rol de docente en la Universidad Madre y Maestra ha formado a periodistas y a muchos reconocidos locutores en otras entidades educativas.

El corazón del evento

La ceremonia se inició con las palabras de Roberto Fulcar, ministro de Educación. Luego, siguió Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. El presidente Abinader también se refirió al destacado comunicador pasando revista de lo que ha sido su fructífera vida. A seguidas, el homenajeado, con voz tan potente y modulada, se dirigió a los presentes motivando prolongados aplausos.

Una notoria delegación de periodistas de Santiago, de la capital y otras personalidades lo acompañaron junto a sus hijos, nietos y biznietos. Por cierto, se les veía el orgullo de tener a este increíble ser humano como la cabeza de la familia. Ramón De Luna Peguero, honor a quien honor merece. Aplausos a este ejemplo de dignidad y honestidad. 73 años trabajando y seguimos contando. ¡Estamos de fiesta!

Los amigos

Huchi Lora, a mis queridos Persio Maldonado y Osvaldo Santana, Carlos Manuel Estrella, Esteban Rosario, Mercedes Castillo, Zoila Puello, Siddy Roque, Rosa Arredondo y Marianne Cruz, con una impecable en la conducción. Me encantó compartir con ellos.

Feliz Navidad

A ley de horas donde celebraremos la llegada de nuestro redentor, el gran tesoro de la Navidad. Espero que nazca de nuevo en sus corazones la llegada de Jesús quien estuvo y estará por siempre. El compromiso es hacerlo vida en nosotros. ¡Feliz Navidad a cada uno de ustedes, mis queridos lectores!

¡Dios con nosotros!