Galardon FEM: Celeste Pérez

Ivelisse Villegas

ivelisse.villegas@gmail.com

Santo Domingo

Hace algún tiempo leí que los triunfadores reconocen los temores, pero se dedican a conquistarlo. Esta frase la otorgo cuando leo un titular del periódico o alguien me cuenta sobre la hazaña de una persona, que con su descubrimiento, talento o ejercicio profesional ha logrado un cambio significativo en la sociedad o en ellas mismas.



Para impactar positivamente, no se necesita hacerlo en grandes masas, con que tan solo una persona sea beneficiaria tu obra está hecha. Y esto es es suficiente, para que miles de instituciones reconozcan el trabajo y la valía de hombre y mujeres extraordinarias en el mundo, como lo hizo la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional FEM, al entregar El Galardón FEM a 10 mujeres, por ser excelentes profesionales, tener calidad humana y vocación de servicio.



Las homenajeadas

Al podium subieron la pediatra Dhamelisse Then Vanderhorst; Celeste Pérez, periodista; la cantante Diomary Castillo); Rossy Rivera De Coxaj, diplomática; Odile Camilo, rectora de Unibe; la abogada Rossy Escotto; la filántropa Mónika Despradel; la artista plástica, Daysi Campusano, la doctora Lía Díaz Santana y la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía Gómez.



Amarilis Durán, presidenta de la entidad, al entregar la placa hizo un resumen de cada mujer para justificar la acción, mientras que, en la imaginación de los presentes la interrogantes sobre los sacrificios, temores y dudas que tuvieron que enfrentar para llegar donde están; a base de un trabajo íntegro, honesto, y ejercido con mucha pasión. Ellas, muy orondas, entre ovaciones y aplausos subieron al podium a dar gracias a su familia, a quienes les robaron tiempo de calidad y son el motor para continuar con su labor, cualquiera sea.



Celeste Pérez



Cuando llegué al Listín, Celeste tenía meses y ejercía la posición de asistente de Maritza Carvajal, desde donde comienza un periplo por distintas áreas de la empresa que les permiten fortalecer sus conocimientos, los cuales fueron a la par con una preparación académica por distintas casas altas de estudios.



Su labor más encomiable ha sido en las Relaciones Pùblicas y como editora de la sección Sociales, en donde hemos laborado juntas por más de cinco años, lapso que me dan el permiso para contar algo de Celeste, y es que su mayor fortaleza es lo trabajadora incansable que es, empática, solidaria y siempre dispuesta a colaborar aún no esté dentro de sus asignaciones, porque en ella, las ganas de servir superan cualquier adversidad.



No puedo dar por sentado el hecho de estar ahí, junto a sus hijos Chris, Oliver, y su esposo Víctor Guareño; y darle un abrazo de gratitud y también por las buenas acciones que ha dejado en mí, y como dice William Arthur sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no entregarlo.