Pablo Ulloa y el homenaje a Víctor Víctor

Asistí a un emotivo y hermoso evento que ofreció el Defensor del Pueblo, el dominicano Pablo Ulloa, en honor a sus homólogos agrupados en la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), quienes estuvieron por estos lares poniendo sobre la mesa cómo tema central la pandemia, buena administración pública y los derechos humanos.

Desde que entré al lugar sentí aires de dominicanidad, orgullo y el recuerdo del grandioso Víctor Víctor, quien fue homenajeado. Y aun teniendo en la memoria una noche inolvidable, nos llega la gran noticia de que Ulloa fue electo presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, y nos llena de satisfacción la escogencia de este joven con habilidades y competencias reconocidas por todos pero con un plus al qué hay que agregar, empático, aglutinante, y buen ser humano. Por eso no me sorprende su elección. ¡Felicidades! Creo que es la primera vez que se elige a un criollo en esa posición.

La Cumbre de la FIO

El nuevo presidente de la FIO, Pablo Ulloa, agradeció y planteó que “esta escogencia representa un reconocimiento a la República Dominicana por sus avances en materia de derechos, y por tanto nos compromete aún más a seguir robusteciendo la figura del Defensor del Pueblo como garante de la buena administración y de los derechos ciudadanos”.

Homenaje a Víctor Víctor

Les cuento que las emociones no pararon, fue increíble cómo los presentes, especialmente los defensores del pueblo que asistieron a esta cumbre, conocieron la historia de este artista y activista social. Victor Victor nos regaló un legado y un gran aporte al arte y la cultura dominicana y través del digno espectáculo presentado pudieron conocerlo mejor. Por allí desfilaron Adalgisa Pantaleón, Pavel Núñez, Frank Ceara, Janio danzantes y el hilo conductor estuvo a cargo del duende mayor, el querido Freddy Ginebra. Todos quedamos con un buen sabor a boca, ojalá que lo presentaran en otro escenario para que otros puedan disfrutarlo como lo hicimos un grupo de periodistas.

A propósito cuánta felicidad me dio poder compartir con Emelyn Baldera, Wanda Sánchez, Rosa María Jiménez, Marivell Contreras, Yaira Casso, Ramón Almánzar y Máximo Jiménez. ¡Qué bien lo pasamos, que se repita!

La familia

Finalmente, ver a la familia de Vitico encabezada por Sobeida, su viuda y alma gemela, sus hijos, a mi queridísima Carla Quiñones Polanco y amigos cercanos, me dio una alegría agridulce porque ahí estaban unidos en el amor y el bello recuerdo de haber tenido un ser humano tan extraordinario y un artista tan valorado y especial aunque ya no esté con nosotros.

¡Dios con nosotros!