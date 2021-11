Se puede vivir sin “Like”

Ana Mercy Otáñez

amercy@gmail.com

Santo Domingo

En la modernidad tecnológica o cibernética, un “like”o un me gusta, se ha convertido en una referencia para ser aceptado y exitoso. Y aunque esto se supone un tema para quienes usan redes sociales, se ha convertido en argumento muy común en conversaciones de quienes están “actualizados”.

No niego los aportes que puede hacer un “feedback” positivo y las enseñanzas que nos dejan los negativos ante una acción o tras una publicación. Este puede conectarnos e identificarnos con personas afines y coherentes con nuestros ideales. El botón “me gusta” de las redes sociales, es, hoy día, un fenómeno, que marca la popularidad o éxito de un individuo que haya elegido este medio para desarrollarse en cualquier área del saber, mediante publicaciones periódicas.

Es una actividad que ha revolucionado el quehacer interactivo de muchos profesionales, técnicos y otros cibernautas. Un “click” nos permite expresar de manera instantánea, consentimientos, aplausos y aprobación frente a una publicación. En Facebbook, hay distintas formas de manifestar nuestras emociones, pero Instagram yTwitter tienen más limitaciones. En lo que sí coinciden todas, es que, el botón “Like” es el alma de las fiestas, y está en el corazón de los usuarios, pero también en el ego de muchos.

'Nolike'

Todo en la vida tiene pro y contras. La contraparte al “like” es el “nolike”. Todos trabajamos para encantar y conectar, se utilizan buenas acciones o grandes polémicas, en la cual llega la buena retroalimentación. Los “likes” o “nolike” son el reflejo de aceptación o identificación, pero también pueden manifestar rechazo o aprovechar el espacio para expresar desprecio por el autor.

A propósito de los “nolike”, muchos han perdido la sensibilidad bajo el manto de un teclado que lo aguanta todo, con la mera intención de herir, abusar o desacreditar. Es lamentable que se utilice una herramienta digital para sembrar acciones que empañan la belleza y rayan en lo desagradable. No es necesario maltratar, insultar o desmeritar lo que no apruebas. Si algo no te gusta, limítate a ignorarlo.

Desintoxicarnos

Es placentero enfocarnos en actividades que nos permitan crecer personal, espiritual y profesionalmente. Igualmente es bueno limpiar el alma, soltar las redes y descansar de las cotidianidades. Interactuar en las distintas redes sociales es una decisión personal, no una obligación, lo que hagamos o dejemos de hacer en ellas, forma parte de nuestros puntos de vista.

No es obligación insertar “Like”, tampoco debemos hacerlo por amiguismos, escalar, o tener fama. Un “Me Gusta” debe ser para aportar, ayudar y contribuir con los demás. Usarlo para mostrar dolor, odio o desagrado sólo contamina almas y daña corazones. ¡Se puede vivir sin like y no pasa nada!