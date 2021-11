Ana Mercy Otáñez

amercy@gmail.com

Santo Domingo

En mi camino por la vida siempre he sido abierta, franca, amistosa, directa y dispuesta, a veces enredada... He vivido bajo mi propio esquema de alegría y felicidad y para lograrlo, si no existen motivos me los proporcionó. No obstante, como nada es estático en nuestra existencia, he experimentado circunstancias, situaciones y sucesos que me han confrontado. Me refiero a momentos que me han frenado en mi obrar, pues, así como son cambiantes las cosas, también las personas. Me refiero a esos encuentros que con algunos he vivido en empatía mutua, pero con otros me han hecho vibrar diferente y lo he manifestado en mis sentimientos.

Las pruebas me han marcado de una u otra manera y me han traído aprendizajes, unos buenos otros no. Pero, lo difícil de mi trajinar ha sido cuando las experiencias me han llevado al cansancio, a la decepción y al dolor y con ello me inducen a un cambio de actitud que me abate y me deja sin aliento.

¡Solté!

Me cansé de ser “Agripino”. Un ente conciliador que pretende arreglarlo todo. He aprendido a colocar cada cosa en su lugar. No me dedico a buscar soluciones a problemas que no provoqué, ni conozco su procedencia. Dejé de lado mi afán de dar explicaciones a las personas, al fin y al cabo, entienden lo que desean, o lo que su capacidad le permite. Me cansé de solo escuchar la campana de “Caperucita” porque el “Lobo” decidió no hablar; me cansé de ser mi mejor versión, cuando supe que mi entorno familiar tenía una teoría errada al respecto; me cansé de hacer sólo, lo que los demás esperaban de mí, de encajar en todo; me cansé de que mis padres, profesores, familiares, amigas, y compañeras de equipo quisieran trazar mi destino y no entender que no nací para encajar en su mundo. De todo eso y de mucho más me cansé… Cuando descubrí que mi valor como ser humano sólo depende de mí… ¡lo solté todo!

No hay marcha atrás…

Cuando te cansas de las relaciones tóxicas, amorosas, de amistad, laborales o de cualquier índole, comienzas desde cero, tomas las riendas de tu vida y te encaminas a vivir sin dolor, juicios, reproches ni criticas… Es ahí donde entendemos que eres la responsable de tu destino, que eres una obra de Dios y por tanto eres quien debe darle continuidad. Cuando te cansas, pones límites y sacas de tu vida las personas venenosas y los tropiezos, entonces, tomas conciencia de tu Ser. Es un momento mágico, en el que no hay vuelta atrás, desintoxica tu alma, cura cicatrices y la paz se apodera de tu corazón…

¡Con Dios!