Sirena da la bienvenida a la Navidad

Faltando poco más de un meses para estar en Navidad ya su perfume se siente hasta en el aire. Es la época que más añoro, no porque me toque de cerca por mi cumple sino por lo que ella encierra. Es maravilloso que pese a todo lo que estamos viviendo, seguimos en pandemia; estemos enfocándonos para recibirla y disfrutarla. Tuve la oportunidad de vivir esa magia en Sirena, de la Winston Churchill, no sé cómo lo hicieron pero no nos dejaron con el “moño hecho”. ¡Cuánta belleza! Su colección de este año no tiene desperdicio, seis propuestas de decoración que permitirán a sus clientes ambientar los diferentes espacios a su gusto, con una gran variedad de artículos para esta temporada.

Propuesta

Yill Odreman, Category Manager Decoración de Sirena, explicó que, dentro de las novedades se encuentran los árboles Attico de hojas mixtas con efecto real, las flores al estilo Velvet, además de una excelente calidad en luces. Sirena ofrece un amplio catálogo de artículos en todas sus tiendas a nivel nacional y también a través de Sirena Go. Publicarán también consejos sobre decoración y propuestas de combinación, que cada cliente podrá adaptar para personalizar los diferentes espacios de su hogar.

Patronato del Archivo General

Saludamos a la nueva directiva del Patronato del Archivo General de la Nación la cual fue posesionada. La misma está presidida por Eduardo García Michel además, por Olivo Rodríguez Huertas, vicepresidente, el empresario turístico Frank Rainieri, tesorero; José Abigail Cruz Infante, secretario, y Carmen Durán, miembro. El nuevo presidente del Patronato, García Michel, dijo que trabajarán en crear consciencia acerca de la urgencia de expandir las instalaciones del AGN mediante la construcción de un anexo de varios pisos, cuyo diseño está listo y solo falta la aprobación de las autoridades para su materialización. El Patronato es un organismo sin fines de lucro y su membresía tiene carácter honorífico. Son miembros, además de los ya mencionados, José Luis Corripio Estrada (Pepín), Bernardo Vega, Mukieng Sang Ben, Víctor Gómez Bergés, Fidelio Despradel, entre otros.

Eduardo García Michel

Excelente iniciativa para comenzar este mandato del nuevo patronato en poner su mirada en el cuido de los documentos que forman parte de la historia del país. Eduardo García Michel dio una noticia para tomar en cuenta “Es preocupante que parte de la documentación que generan organismos públicos tenga que ser depositada en almacenes situados en Haina, no preparados apropiadamente para esa finalidad, hasta que surja una solución definitiva”.

La nueva directiva se propone reforzar las labores de la dirección y el personal del Archivo General de la Nación y ayudar a dar mayor dimensión pública a sus necesidades. ¡Enhorabuena!

