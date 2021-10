Los Morrison: Un ADN que sobresale

Fanny Santana

La mayor respuesta de amor que pueden recibir los padres es que sus hijos es que sean personas nobles, y si a eso le agregamos el ímpetu y una buena actitud para perseguir y hacer realidad sus sueños, es como el mayor regalo que Dios nos puede dar, porque como progenitores es el fin que buscamos, que puedan ser felices, crecer en valores y alcanzar sus metas.

Mateo Morrison, el poeta y mejor amigo lo está viviendo con su prole. Hijos honestos y talentosos que lo llenan de orgullo. En estos días, el Premio Nacional de Literatura no cabía dentro del cuerpo, su hijo Nelson, ingeniero estructuralista, puso a circular su primer libro, titulado: “Construyendo Futuro, treinta años de la ingeniería estructural”.

El autor narra 398 páginas su historia de vida y trayectoria con la mayor humildad, pone en relieve los obstáculos por los cuales tuvo que pasar, lo que no impidió lograr convertirse en un diseñador de importantes edificaciones del mundo. Además de profesor, conferencista y representante de la compañía Computer and Structure, Inc (CSI), en Dubai. ¡Ahí se pararon las aguas como dirían mis abuelos!

Nelson Morrison

Fue un acto muy cálido que contó con la presencia del primer mandatario de la nación, Luis Abinader. A quien justamente el ingeniero Nelson Alejandro Morrison entregó el primer ejemplar de su libro. El Presidente agradeció el gesto y reconoció los valores y grandes conocimientos científicos del autor. El auditorio Profesor Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña estuvo “de bote en bote” de sus amigos, colegas y familiares. Con emotivas palabras agradeció a todos los que lo han apoyado en su trayectoria, especialmente a sus padres. Un detalle muy bonito fue que al finalizar el acto, se regalaron copias del libro a todos los invitados. ¡Felicidades!

Milton Morrison

Fue una noche de grandes emociones para todos los asistentes a la que no escapó el joven administrador de la Empresa de Distribución de Electricidad del Sur (Edesur). No solo estaba viviendo un momento tan importante de su hermano Nelson, sino también, que a él le tocó lo suyo cuando, de una manera espontánea, fue sorprendido por el presidente Luis Abinader quien con empatía dejó salir hacia él valoraciones muy positivas, mientras su papá, Mateo Morrison, sonreía y aplaudía con la satisfacción que da la entrega y el amor al deber cumplido.

