Revista Gala reconoce a Priscila Rivera, capitana de las Reinas del Caribe

Santo Domingo

La Revista Gala reconoció a la capitana de las Reinas del Caribe, Prisilla Rivera, con el fin de dar mayor visibilidad al talento de los jóvenes atletas que se destacan en diversas disciplinas, poniendo en alto el nombre de la República Dominicana.

El voleibol para Prisilla Rivera “fue amor a primera vista” con una cadena de logros en su gran carrera deportiva.

Pocas despedidas han reconocido el deporte dominicano como la que se celebró cuando Prisilla Rivera le dijo adiós a la competición del voleibol con la selección naconal femenina, a la que perteneció por 20 años.

Su *palmarés* registra tres Juegos Olímpicos: en Atenas 2004, Londres 2012 y Tokio 2020. Además, tiene cuatro Juegos Panamericanos: Santo Domingo 2003 (oro), Guadalajara 2011, Toronto 2015 (bronce) y Lima 2019 (oro). Y a nivel de Juegos Centroamericanos y del Caribe los de Cartagena de Indias 2006, Mayagüez 2010, Veracruz 2014 y Barranquilla 2018, todos con medalla de oro. Esto es solo una parte breve.

La jugadora dejó un beso plantado en el Palacio Nacional de Voleibol Ricardo Gioriver Arias, en Santo Domingo, en el que queda plasmado "el respeto que tuve por lo que hice durante más de 20 años, tanto por mí, como por mis compañeras e incluso mis rivales y por último, pero no menos importante, por lo que representé y representaré hasta el último latido de mi corazón”, dijo la atacante.

“Dios me bendijo de una manera tanl especial que no me hizo consciente hasta el día de hoy, no pedí lo que he recibido, sin embargo, me dio la bendición más grande que puede aspirar un atleta”, escribió en su cuenta de Twitter, luego de anunciar su despedida.

"Esto fue amor a primera vista. Si hubiera tenido la posibilidad en algún momento, me hubiera gustado jugar tenis. Pero no sé si el voleibol me eligió a mí o yo lo elegí a él”, afirma la nativa de Villa Consuelo.