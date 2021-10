Memorias de gratitud: Claudine Nova

Ivelisse Villegas

En mi vida profesional he tenido pocos jefes, y de esos, hay a quienes he olvidado, otros cuando los veo no me inspiran saludarlos, en cambio, tengo aun contacto con personas a quienes les agradezco quien soy en muchos aspectos de vida; por lo que hicieron y la forma en cómo me ayudaron a crecer, me dieron consejos, y cuando me aplicaron el látigo para enseñarme no me dejaron ronchas.

Cuando haces una evaluación de sí mismo y te ves mejor que años atrás. Pudiste cumplir tus sueños y tienes éxitos, debes reconocer que no lo hiciste solo, siempre Dios estuvo ahí, y te puso en el camino a personas que apuestan a ti de forma desinteresada, te educan, te dan en pan de la enseñanza, y con amor moldean tu carácter y tu vocación.

Si hacemos este ejercicio, somos personas que vivimos en gratitud, un valor en escasez, pero que siempre trato de que me queden migajas para repartir a personas como Claudine Nova, mi mentora como cronista social y a quien conocí por vía de mi amiga Ysabel Parra, a quien agradezco tanto porque fue quien me la presentó con la fe de que cubriera la licencia de maternidad de la periodista Siddy Roque.

Fue en la época de oro de la crónica social en República Dominicana y ella era la editora de la sección Las Sociales de Listín Diario. Recibí su aprobación y comencé a trillar este camino con muchos contratiempos por mi falta de experiencia. Era mi primer trabajo formal, situación que ella entendió y un equipo de mujeres que hoy seguimos siendo amigas: Grisell Lora, Ana Mercy Otáñez, Elsie Fernández y Teresa Urbáez.

Fueron tiempos memorables en donde se hacían seis secciones diarias y cubríamos 10 y más servicios en la noche. Al otro día había que redactar todo y era una dinámica laboral bastante movida. Había que hacer el trabajo rápido y lo mejor posible, para cuando a Claudine le tocara leerlos estuvieron impecables.

Ella tenía un estilo muy particular de corregir: Si la historia estaba bien redactada, encontrábamos una nota abierta en la pantalla del computador con palabras de felicitación, pero si estaba cerrada, era que había uno error !imagínense! Este detalle era motivo de risas, alegrías y llantos, dependiendo el resultado.

Ahora, entiendo porque lo hacía. Ella tiene un carácter afable, no se incomoda con facilidad, y si hay una cosa que me ha hecho quererla es que no sabe herir a las personas. Es muy diplomática a la hora de externar un disgusto.

De estos momentos han pasado muchos años, pues tiene mucho alejada de los medios, pero sirviendo a la comunicación a través de su empresa y como presidente de la Asociaron de Cronistas Sociales, por dos ocasiones.

Hace unos días asistí a la presentación de las memorias de un periodo de gestión de dos años, los cuales, pese a la pandemia del Covid-19 y el cierre de las actividades económicas y sociales en el país y en el mundo, estuvieron enfocamos en fortalecer la asociación a través de acuerdos y acciones que nos permitió sentirnos acompañados en un momento tan difícil.

Durante un encuentro en el restaurante Peperoni, nos juntamos parte de lo fuera su equipo, solo faltó Elsie, dijo al momento de hacernos una foto para sellar una vez más nuestra amistad, y recordar al filósofo chino Lao-Tse cuando dijo: “La gratitud es la memoria del corazón”.