El presidente Abinader se dejó sentir en New York

Fanny Santana

santanafanny@gmail.com

Santo Domingo

Comencé a poner mi mirada y atención a la Organización de las Naciones Unidas desde la presidencia del recordado y querido Salvador Jorge Blanco. He visto muchas participaciones de nuestros últimos mandatarios pero en esta oportunidad había una apertura diferente como un “melao”…Luis Abinader Corona hizo su debut en este importante cónclave con un estilo empático, supo sintonizar con los sentimientos o preocupaciones de nuestra comunidad con escucha activa, con un trato cálido y cercano.

Eso se percibió en cada uno de los actos donde participó, incluso cuando se dirigió a sus congéneres en la Asamblea General de la ONU. Su voz, las inflexiones que hizo para darle fuerza a sus palabras y el manejo del teleprompter fue impecable. Su discurso fue trascendente, la posición fijada sobre Haití fue un grito al mundo de una situación que nos afecta y puede ser un efecto dominó en la región. La República Dominicana está viabilizando lo que se puede convertir en problema demográfico, social y político. El Presidente se dejó sentir, no sólo por el valiente discurso que pronunció sino también por la simpatía que generó en sectores neoyorquinos. Fue una gran visita, no cabe dudas.

Tienen su “melao”

Ya sé cuál fue el “melao” que acompañó al Presidente de la República, ¡su Raquel! La pareja presidencial tiene una presencia positiva, dan muestras de unidad y amor, sin poses aún con la presión que deben sentir con un protocolo riguroso al cual no estaban acostumbrados y con las personas encargadas de su seguridad. Aun así ellos quieren o tratan de mantener la cercanía. Abinader tiene en Raquel Arbaje no sólo su esposa sino una aliada de primer orden , ella aporta frescura a este gobierno, asume su rol de Primera Dama, es una mujer que se compromete, es muy sensible (conozco obras que hace y ha hecho desde el pasado que no publicita) tiene sus propios criterios . Ojalá que no cambie.

¡Cuánta elegancia!

El presidente es muy jovial en su vestuario, se distingue por eso, amén de que tiene un peso envidiable, supo elegir todos sus “outfit”, apostó a lo seguro, siendo el azul uno de sus colores favoritos .Si no ha cambiado el sistema, es él mismo que selecciona sus atuendos desde antes de ser Presidente. Doña Raquel se dejó envolver del otoño con colores cálidos, en ocasiones brillantes. Tiene un maravilloso equipo que le acompaña en su estilismo.

Funcionarios Activos

Algunos funcionarios se dejaron ver junto al mandatario como Samuel Pereyra, administrador general del Banco de Reservas, quien dio buenas noticias a la diáspora adoptando diversas disposiciones que facilitarán que los dominicanos residentes en Estados Unidos puedan satisfacer sus necesidades financieras, incluyendo la adquisición de una vivienda con las bajas tasas que oferta la Expohogar. Así como asesoría y facilidades para que accedan a realizar inversiones en República Dominicana, además de enviar remesas a bajo costo a través del Banco y por medio de las diversas remesadoras con las que tiene acuerdos. Víctor -Ito- Bisonó Haza, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, fue otro que estuvo muy activo.

Finalmente: “Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”, Martin Luther King

¡Dios con nosotros!