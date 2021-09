Francisco Montalvo: De tener fobia social pasó a ser un experto en comunicación

Ivelisse Villegas

Santo Domingo

Francisco Montalvo en plena niñez fue diagnosticado con fobia social y déficit de atención, lo que se reflejaba en un comportamiento muy tímido, que llevó a sus padres a buscar ayuda en terapeutas y psicólogos para encontrar una solución al problema de comunicación que manifestaba en todos los escenarios que convergía.

“Mi papá solía ofrecerme dinero para que hablara con alguien y los psiquiatras se daban por vencidos ante mi renuente deseo de hablar. Y mi mamá, me contó que de niño no hacía amigos, incluso, estuve en una escuela especializada por mi problema de socialización y aprendizaje”.

Quien conoce a Moltalvo hoy, diría lo contrario, ahora es un experto en coaching comunicacional, conferencista profesional y preside la empresa Vozzit.

Luego de informarme como fue su infancia, le pregunté- cuándo sintió la necesidad de cambiar- y me dijo: “Lo que despertó en mí la necesidad de un cambio fue que cuando estaba en bachillerato me gustaba una compañera de aula y no me atrevía a enamorarla. Al final, terminé en noviazgo con una que me conquistó”.

Asegura que fue una etapa muy difícil, porque tenía mucha presión social, pero su salvación llegó cuando conoció a Luis Menieur, propietario de Moldels Management y comenzó a modelar, y más tarde, al diseñador José y Jhan. “Ambos me ayudaron mucho y, es así, como me voy redescubriendo hasta estudiar y hacer teatro con Enrique Chao”.

A partir de estas experiencias descubrió su verdadera vocación: La Comunicación y va a estudiar en la universidad UNIR, en la ciudad de México, explica.

Este fue solo el comienzo en una interminable lista de carreras universitarias, postgrado y estudios que ha realizado Montalvo, y que le dieron las bases, junto a la experiencia acumulada de estos años haciendo televisión y trabajando en el sector laboral, para emprender con la creación de la empresa Vozzit, donde ofrece cursos empresariales de comunicación efectiva, para servicio al cliente, liderazgo y comunicación para ventas.

Asimismo, para todo el público tiene cursos abiertos sobre oratoria, miedo escénico, persuasión, comunicación no verbal y asesorías personalizadas a ejecutivos, políticos, empresarios y emprendedores.



Visión

Su sueño es convertirse en una persona prominente en la industria, pues no alimentará su ego en estos momentos en que está muy bien posicionado, por ser un referente en su área, al trabajar con personalidades y multinacionales que pusieron al descubierto su filosofía de vida, “siempre trata de ser el mejor en todo lo que haces”.

Dice que las oportunidades les llegan justo en el momento oportuno, entonces, aprovecho la información para preguntarle: -cómo llegó a la televisión- “En una oportunidad mi primo Abigaíl me dijo que su papá tenía un programa de televisión y me ofreció conducirlo junto a él los viernes. Ahora estoy en Hilando Fino, en un programa de emprendimiento”.

“Cuando estoy en una tarima o en un programa de televisión me siento empoderado, y mientras ayudo a las personas a comunicarse mejor, puedo obtener recursos económicos. Es una bendición que no todos tienen”, dice.

Para Francisco Montalvo, la necesidad de mucha gente por encontrar lo que les gusta y destacarse en eso; y de las empresas por comunicar su mensaje de manera efectiva han sido la espina dorsal de su crecimiento, concluye.

Claves para ser una persona exitosa

-Ser perseverante

Francisco Montalvo

-Amar lo que haces

-Atreverse

-No ser voluble

-Despojarse del ego y no depender de la aprobación del otro.

-Buscar un balance en la vida.

-Estudiar siempre

Expertico en el ámbito laboral

Montalvo sostiene que el 80 por ciento de las empresas tienen un problema de comunicación grandísimo, en donde los mensajes no llegan y cuando sucede están distorsionados.

Pero suelen buscarlo porque se está dando cuenta lo importante de comunicarse bien, aunque no le trabaja a todas las empresas, porque cuando uno de los líderes no siente que hay una necesidad, el trabajo no funciona, aunque están viviendo situaciones de chisme, rumores, y los colaboradores no preguntan.

El ejecutivo promedio tiene la costumbre de "que lo sabe todo" y el colaborador no empatiza. La flexibilidad en las organizaciones es elemental.

Montalvo tiene cinco años trabajando coaching de comunicación en empresas y ocho en medios de comunicación, conferencista y consultor