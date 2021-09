Todo lo que debes recordar cuando visita la iglesia

Juan Tomás

jatomasco@hotmail.com

Santo Domingo

El tema de la elección de la vestimenta para asistir a la Iglesia es muy sensible. Antes que nada quiero decir que estas sugerencias no están dirigidas a público ni clase social en específico. La intención es orientar para que no estés pensando si estás bien o mal como te viste cuando sueles asistir a la iglesia.

Todo grupo social religioso tiene también sus protocolos de vestimentas y estos deben de ser llevado de la mejor manera. La iglesia está abierta para todos, sin importar su forma de vestir; pero es cierto que vestir acorde a la ocasión ayuda a sentirse a gusto, y esta no es la excepción.

Los cristianos tenemos algunas costumbres para vestirnos, en especial cuando asistimos a la iglesia, las cuales tienen sus propias normas, influenciadas o no por la cultura social de la ciudad. Me animo a recordar el antiguo decir de llevar “lo mejor del domingo”, no para lucirnos y alardear de bonanzas, sino de la forma correcta de ir a agradecer a Dios.

Estoy consciente de que hay circunstancias individuales, en las que una persona no pueda vestirse de manera que podríamos considerar “apropiada” en el lugar de encuentro espiritual. Es responsabilidad individual como nos vestimos en ella. Vestirse con cuidado, no quiere decir que sea obligatoriamente de manera formal, debemos cuidar no estar demasiado casual, los diseños deben mostrar paz y tranquilidad.

Los colores ideales son los neutros, pocos llamativos como el blanco, gris, marrón, azules, pasteles o negros. Se deben evitar los colores vivos. Es correcto en los caballeros llevar camisa y pantalones largos. Las damas con vestidos que tenga dos pulgadas de largo debajo de la rodilla, sin escotes, ni flores coloridas, mangas en vestidos o blusas; nunca en transparencias. El maquillaje debe ser natural.

No usar camisetas con anuncios, dibujos o fotos que tengan temas inapropiados o que no sean parte del lugar donde estas y lo que estas realizando. No mostrar si tienes tatuajes en el cuerpo, suelen llamar la atención por sus diseños. No por eso se les niega la entrada.

Comportamiento

En las iglesias se ingresa y se permanece en silencio antes y durante la liturgia. Es incorrecto saludar conocidos, hablar por teléfono, ver mensajes de texto, voltear a mirar el coro, conversar mientras llegan los feligreses, cruzar las piernas, masticar chicle, tener actitud de poca atención.

Si llegas tarde, iniciada la eucaristía, busca asiento por los pasillos laterales para no distraer. Los menores sentados con sus padres o adultos aprendiendo a participar. Los coches de niños permanecerán a fuera para no obstaculizar los caminos. No se quede con un niño llorando en la liturgia, esto causa malestar.

Al entrar evite las manos en los bolsillos. Realice una reverencia al altar antes de sentarse. Mantenga los reclinatorios arriba, a menos que necesite arrodillarse. Al recitar la Oración del Padre Nuestro, la tradición de agarrarse las manos nunca fue recomendada en las Instrucciones Generales del Misal Romano; hoy por la pandemia esto queda anulado, al igual que el abrazo de la Paz. Únicamente, un saludo simbólico, con inclinación de cabeza ofrecida al semejante de su derecha e izquierda.

Cuando se realice la comunión permanezca callado si no comulga. Nunca se retire antes que el sacerdote; al salir haga una inclinación con la pierna derecha. Compórtese sobriamente y cortesía.

El autor es experto en etiqueta y diplomacia.