Una historia de superación personal, carisma, pasión y valores

Con un pantalón Jean, una blusa de tirantes con encajes y sandalias, llegó Yaritza Reyes al casting de Miss República Dominicana 2013, para ella estaba bien vestida, pero quien la recibió la escogió de ejemplo y le dijo a las demás presentes en la sala, que “una miss jamás debe salir a la calle vestida así”. En ese instante se sintió avergonzada. En el siguiente reto, que era una sesión de fotografías, para su sorpresa fue elegida como la mejor.

Este prefacio es el inicio de su historia en el mundo del modelaje y los concursos de belleza, lo que asegura es producto de una casualidad y lo recuerda así: “A mí nunca me interesó el modelaje, ni el mundo de la belleza. Lo que me apasionaba eran las artes. Un día voy a un casting para ser parte del elenco de una obra de teatro por el bicentenario de Juan Pablo Duarte. Allí conocí a la directora de Miss República Dominicana y me motiva a participar en el certamen. Me dijo que tenía talento innato por mi porte, esbeltez y atributos de belleza dignos de una mulata criolla y que eran condiciones para ganar”.

Yaritza, consciente de su realidad dijo que no, porque cómo una muchacha de situación económica vulnerable, que vivía en Sabana Perdida, impartía clases en un colegio para ganar dinero, estudiante de Medicina en la UASD iba a conseguir ingresos para pagar dos mil quinientos dólares que costaba la inscripción.

“ “Los jóvenes debemos pensar en nuestro bienestar y en ayudar a los demás, no podemos vivir en una burbuja de egoísmo”.. ”

Yaritza Reyes

Desde muy pequeña cantaba en el coro infantil de la Parroquia Nuestra Señora de América, y mientras estudiaba en el Liceo Cardenal Sancha Fe y Alegría, participaba en todas las actividades de culturales. Cuando llegó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar Medicina, se involucró en las actividades culturales.

Yaritza, ahora, está convencida que ese era el destino que Dios le tenía reservado, pues a días de haber participado en el casting le dicen que una de las participantes se retiró y el dinero no se devuelve.

“¡No podía créelo, iba a participar y sin pagar el costo de la inscripción!”, con mucha emoción aceptó participar y comenzó su peregrinar en busca de recursos, intercambios para poder maquillarse y atuendos; y asimismo fue descubriendo sus capacidades comunicativas, sus dones y los ejes transversales que se dan en este tipo de eventos para conectar con los planes y proyectos ya emprendidos. Y así la gente fue eligiendo esa chica de Elías Piña.

Hoy, cuenta que si hubiese sido su elección había escogido representar a Santo Domingo Norte, pero llegó tarde al certamen y tuvo que escoger a Elías Pinas porque sus raíces familiares son de esta provincia. “Además, que es un pueblo que necesita tener más visibilidad porque tiene muchos niveles de pobreza”.

“Mis padres me dijeron que no participará porque era un mundo de mucha banalidad, entonces, les expliqué que esta era la mejor vía para lograr mis sueños de llegar al a televisión y hacer una película. Hoy día sigo siendo la misma persona, nunca me hicieron propuestas indecentes, aun a sabiendas que era un objetivo porque no tenía dinero”, confiesa la modelo.

“El reinado me dio parte de la exposición que deseaba para lograr todo lo que tengo, pero no pude construirle una nueva casa a mi mamá, pues aún sigue viviendo al lado de una cañada”, confiesa.

Aporte social

Luego de alzarse con la corona de Miss Mundo República Dominicana, promete ser parte del proyecto altruista “Belleza con propósito” y lo ejecuta en su barrio donde educa a jóvenes del sector en las artes, porque esa pasión fue que impulsó su sueño y las ganas de salir adelante. Y lo corroboraba cada día al ver sus amiguitas del barrio de la misa edad, que ya en la adolescencia estaban embarazadas. Con ella la historia fue diferente.

Cuenta que hace unos meses fue elegida Marca Municipio Santo Domingo Norte, por sus logros profesionales y el trabajo que realiza con jóvenes de su comunidad.

Lo acepta orgullosa, ya que es la mejor vía para seguir trabajando en su labor social de apoyar a través de la música a que otros jóvenes alcancen su sueño, dice la beldad.

En el mes de julio se fue a España donde está trabajando y estudiando para ser actriz, carrera ya probada al participar en las películas Tubérculos Gourmet, “ovni”, “La música por dentro”, “Casi fiel”, “Quién manda”, y otras producciones, comerciales, maestrías de ceremonias, y desfiles de moda.

Algo que contar

Sigo siendo la misma y siempre estoy atenta a los consejos que me dieron mis padres al comenzar mi carrera, porque, aunque ellos están separados, se mantuvieron apoyándome.

Cuando en el certamen el jurado me hacía una pregunta, pensaba en mi familia que siempre me decía: “Tu puedes hacerlo bien”, te fortaleces cuando sabes que de ti se espera lo mejor.

Tengo mis metas bien claras: Llegar al cine, trabajar maestría de ceremonia, modelar, y un canal YouTube para tener una conexión más amplia y seguir conquistando el mundo que me espera.