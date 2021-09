El cabello como parte de la presentación en la imagen personal

Juan Tomás

Santo Domingo

La imagen personal es motivo de preocupación en el mundo de hoy donde profesionalmente se trata de lucir elegantes. Muchos identifican un estilo que es su sello y que va más allá de verse bien en el espejo.

Existen profesionales de asesoramiento de imagen, pero debemos tener cuidado al elegirlos, estos deben no solo tener la experiencia, sino también el conocimiento. No es igual la imagen de un político, un empresario, un representante de educación, funcionario público, diplomático, policial, modelo, artista... Cada área tiene sus códigos que le rigen y que deben de ser respetados. Es de importancia el cómo debemos lucir en el área laboral, reunión o encuentro social.

No débenos centrarnos al hablar de la imagen personal solo en la ropa o en la comunicación no verbal. Es importante prestar atención a lo que yo llamo el mayor accesorio de presentación personal: El cabello. No se trata sobre si lo tienes largo o corto, lacio, riso u ondulado, si no que justamente éste vaya acorde en nuestro mensaje de imagen y que sea coherente con lo que decimos y queremos demostrar.

Muchas personas son inseguras con su cabello, color, textura, formas, peinados o cortes. La tendencia actual está orientada a resaltar la caída natural, no importando el tipo de cabello que tengas. Siempre se debe buscar el estilo y corte que nos favorezca. Debemos pedir la asesoría de un verdadero profesional experto en el cuidado del cabello y quien guiará para dar con el corte, color, forma y largo perfecto acorde con nuestra profesión, personalidad y estilo de vida.

Conocer nuestro cabello nos permite ayudar a proyectar una imagen elegante en el entorno laboral; es importante que aprendamos a cuidarlo, peinarlo de la mejor manera y acudir a la peluquería cuando se necesite.

Cortes para hombres clásicos o modernos en la oficina.

Es importante que tu estilista sepa a qué te dedicas, y que este sea de tu confianza. El profesional sabrá en todo momento si necesitas un corte clásico o puede ir más allá en la innovación, ofrecerte alternativas que puedan darte un toque más atrevido. Es razón que recomendamos permitan las sugerencias de cortes y estilos que se están usando y que van con tu personalidad y lugar de trabajo. El hombre de hoy tiene cortes muy diversos, van desde muy cortos, hasta el clásico hecho a un lado y que no usa la maquina sino la tijera.

Lo importante es tener buena definición, que no se vea sucio ni largo exagerado. No siempre tenemos el tipo de corte de pelo que nos gusta, sino el que más nos favorece o el que va acorde a nuestro estilo de vida. Debemos tratar de tener un look que te permitirá no desentonar en ningún momento, puede ser atrevido pero con una formalidad plausible.

Con todo esto, no podemos olvidarnos de lo más importante: tu cabello te proporcionará una seguridad que transmitirás a los demás.

El autor es experto en etiqueta y diplomacia.