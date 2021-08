Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

Santo Domingo

En una de mis sesiones de clase en la universidad conocí a Lourdes (no es un nombre real), unos días estaba alegre, otros, muchos, estaba triste. Nunca participaba de las actividades fuera de horario, y salía, generalmente, diez minutos antes de concluida la asignatura.

Un día nos enteramos que ella estaba casada y que su esposo la esperaba cada noche en el parqueo. Lourdes no se graduó. Dejó de asistir a la universidad y nunca supimos de ella. A una compañera, casi susurrando le contó una vez que se había casado con un hombre que no la dejaba trabajar, no quería que estudiara, y que la humillaba frente a su familia.

Realidad

¡Caramba! Cómo lamento no haber tenido en ese entonces la experiencia de vida que tengo ahora, la habilidad para detectar cuando una mujer es abusada y la valentía para denunciarlo. Sin duda, Lourdes estaba viviendo un infierno y no recibió nuestra ayuda.

Pero la situación de ella no es exclusiva de ‘aquellos tiempos’, hoy estamos transitando una etapa en que la violencia parece haberse instalado desde lo social hasta lo cotidiano, y atraviesa los niveles económicos en un juego pendular que provoca ser abordada desde diversas disciplinas profesionales y una atención especial de los sectores que pueden accionar.

La escalada de violencia intradoméstica es más espeluznante de lo que muchos creen. Pero este dato tampoco esto es nuevo, sólo que toma perfiles más acentuados con el incremento de la ‘aceptación’ generalizada y silenciosa de la población.

Ministerio de la Mujer

Por suerte existen en República Dominicana instituciones que han hecho suya la responsabilidad de la educación sobre este tema y todo lo que implícitamente envuelve. Celebro la reciente iniciativa del Ministerio de la Mujer, que presentó su campana ‘Vivir sin Violencia, es Posible’, a través de la cual buscan multiplicar acciones de sensibilización y formación, para dar a conocer los servicios que gratuitamente ofrece la entidad y motivar a la denuncia, no solo de quien es víctima, también de cualquier persona que pueda percibir la situación, bajo la promesa de confidencialidad.

Auxilio

Asistencia legal y psicológica, Casas de Acogida, Línea de Emergencia *212 y Rol Institucional, son los focos que aborda la propuesta y los cuales apuntan a la construcción de una cultura de paz. A esto se suma la Cátedra para la Vida, que formará parte del nuevo currículo en la tanda extendida.

Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, esta empeñada en llevar a la sociedad las herramientas necesarias para evitar la violencia. ¡Qué buena noticia! Ojalá muchas mujeres, como Lourdes, puedan tener acceso a esta información, denunciar y protegerse junto a sus hijos.

¡Hasta el lunes!