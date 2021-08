Una dominicana que se destaca en La Florida

Ivelisse Villegas

Santo Domingo

Cuando Matty Frías decidió marcharse de República Dominicana hacia La Florida, Miami, además de seres queridos dejó una trayectoria de logros en diversas áreas de la comunicación, las relaciones públicas, y la televisión que, a corto plazo sentaron las bases para continuar su camino de crecimiento personal y profesional.

Aunque Matty decidió darle este rumbo a su vida, por múltiples circunstancias, lo que nunca mudaría de sí, es su trato afable hacia quienes aprecia, su maternidad siempre a flor de piel y su capacidad innata de creatividad, puesta a prueba este mes con la celebración de la XVII versión de Miss Mundo Latina USA, En Orlando, certamen del cual es productora general, pero lo que ella más ondea es ser la primera presidenta de la Asociación Hispanoamericana de Mujeres Empresarias y Profesionales (HAPBWA)

Hoy, confiesa que tenía muchos sueños por realizar al emprender el vuelo, pero nunca imagino que haría una carrera tan fructífera y, mucho menos encontrar aliados tan potables para acompañarlas en esta aventura, de la cual ha salido fortalecida por la fe que profesa a Dios.

Más de Marta Matty Frías

¿Qué fue lo primero pensó cuando se presentó la idea de irte a vivir fuera del país?

Aprovechar la oportunidad que se me presentó y renovarme. Dimensionarme y explorar nuevos horizontes. Darle rienda suelta a lo que Dios puso en mi corazón y volar confiada en Su Providencia.

¿Cómo fue para ti comenzar de nuevo?

Lo asumí como unas vacaciones a largo plazo y un reto para seguir creciendo como persona y profesional. Me fui llena de Fe y confiada en que Dios me abriría mares rojos para seguir adelante. Salimos un 3 de enero, y me dije: ¡Año nuevo, vida nueva!

­¿Luego de estar allá que fue lo primero que hiciste?

Congregarme en la iglesia más cercana, y ahí fue que conocí a mi compañero de radio con quien inicié mi programa semanal "Vida Nueva Radio Show", el cual arriba a sus 8 años este próximo mes de septiembre.

¿Cómo ha sido esta experiencia?

Muy gratificante, pues el programa es de variedades, tiene un contenido positivo y de fe, además de que brindamos la oportunidad a emprendedores y profesionales para que puedan proyectarse, a través de las entrevistas que le realizamos.

Asimismo, poseo una empresa boutique de producción multimedia y coaching especializado en Imagen Pública y Comunicación Integral, ofreciendo mentoría y talleres de formación en esas áreas. Además, junto a un team de amigas profesionales se nos presentó la oportunidad hace 4 años, de comprar el certamen de belleza Miss Mundo Latina USA, el más importante en nuestra comunidad latina, del cual soy la presidenta y productora general.

Conformé una fundación sin fines de lucro, "Beautiful Inside Out" para prevenir la nueva pandemia por la obsesión con la belleza física. Sin reconocer, que la belleza y la grandeza están en nuestro interior. La gente piensa más en cómo se ve, que en cómo podría ser o hacer.

¿Qué ha sido lo más difícil?

Dejar atrás parte de mi familia, mis mejores amigos y la playa.

¿De todos lo aprendido qué valoras más ahora?

Valoro más mi paz, que he logrado con mucha lucha. Valoro más mi tiempo, y he aprendido a administrar más mi energía y mi atención.

¿A quién le daría las gracias por todo el éxito y experiencia acumulada?

OH! primero a Dios, que pone en nosotros el querer como el hacer. A mi familia que me apoya tanto, a todos los que me han brindado su apoyo para seguir creciendo, y a mis colegas de los medios de comunicación, que siempre se han hecho eco de mis éxitos y logros.

¿Tu familia cómo la ves?

En Gracia.

¿Si tuvieras que renunciar a algo qué sería?

Renunciaría de la prisa. Cuando vamos de prisa, no podemos apreciar los detalles del camino. Y generalmente, en los detalles están el placer y la distinción.