Johnny Ventura vivirás por siempre

El dolor no me dio tregua, la partida de dos almas nobles me entristeció y de qué manera. En lo familiar perdí a mi única tía América Hernández Paulino y a Johnny Ventura, mi mentor, amigo y consejero. No sé si a los demás les pasó cómo a mí, sabía de lo popular y querido que era Johnny por todos nosotros pero desde el momento que se anunció su fallecimiento fue que nos dimos cuenta la dimensión internacional que tenía.

Tres días de un duelo genuino quedó demostrado al ver la reacción de la gente, ese amor en demasía, cómo desafiaron la lluvia, el intenso calor para salir a las calles y despedir a un hombre que nos deja una gran enseñanza que no importa en la cuna donde nazca cuando puedes levantarte con dignidad, entereza, resiliencia y empatía. Fue y será el verdadero embajador del arte y la cultura, qué orgullo leer las reseñas que hicieron emblemáticos medios de comunicación como el New York Times, le Monde y otros tantos alrededor del mundo.

Mi testimonio

He visto impresionantes testimonios de gente que han expuesto lo que el Padre del Merengue moderno hizo por ellos, pagando estudios universitarios, haciendo casas etc. ,él nunca dio a conocer lo que hacía por el otro para no ganar notoriedad en esa parte tan humana. Su servicio lo hizo solo frente a Dios. Yo tengo mucho que agradecerle porque como joven buscando espacios en la sociedad para mi desarrollo profesional Johnny Ventura me dio la gran oportunidad de trabajar junto a él cuando me convirtió en su contraparte como animadora de su popular espacio televisivo “El Show de Johnny Ventura”. Luego junto a Francis Moya pasó a conducir el programa de gala “Una Vez a la Semana”. Tuve el honor de ser la presentadora junto a Freddy Beras Goico y Cuquin Victoria de la primera entrega Premios Casandra. Mi gratitud eterna.

Adiós tía

Tuve que hacer la tarde del sábado el mismo trayecto que cientos de dominicanos hicieron para despedir al “Caballo Mayor”, más temprano fuimos a llevar a su morada eterna a mi amada tía América Hernández Paulino. Una mujer que nos deja un legado inspirador. Marchó muy joven hacia los Estados Unidos donde a base de sacrificios y talentos se empoderó, se convirtió en una de las más buscada como costurera se especializó en fitting, patronista, se destacó en Moulange. Trabajó en las más renombradas casas de moda de la urbe neoyorquina. Mi corazón para sus hijas Luisa, Mayra y Melba Hiciano, a sus nueros que pasaron a ser sus hijos, nietos y demás familiares. Gracias por tanto. Finalmente hay fiesta en el cielo con música y diseños.

¡Les dejo mi ternura!