Ana Mercy Otáñez

amercy@gmail.com

Santo Domingo

Una de mis pasiones es hacer turismo, amo viajar, conocer y explorar lo que tenemos en mi patria y todo lo que he soñado fuera de ella. Me entusiasma hacer viajes cortos, visitar lugares paradisíacos, los siento como escapadas que me inducen al descanso y me conectan conmigo.

Amo los espacios campestres, los entornos creados específicamente para el descanso, los que brindan todo en un mismo lugar. Para eso, nuestra media isla tiene inmensas y atractivas respuestas, cuenta con destinos para elegir: playas, ríos, montañas, hoteles, de estos, mis favoritos son los de concepto boutique.

República Dominicana, es el paraíso en El Caribe, donde Dios lo puso todo para descansar. Mi pasión por el turismo me mantiene en algún destino por recorrer en nuestro país, porque amo nuestra cultura, tradiciones y nuestra gastronomía.

El Este

La región Este de nuestro país es la pieza clave de nuestra publicidad internacional, por ende, la zona más conocida internacionalmente. Me declaro enamorada de esta parte de nuestra media isla. Su belleza natural, la calidez humana, su cultura y otros matices la hacen emblemática de nuestra belleza como destino turístico. En su conjunto esta parte territorial de República Dominicana, muestra rotundamente que somos mucho más que sol, playa y arena… Somos cultura, calidez, atención y hospitalidad. Todo ha incrementado la diversificación y con ello la inversión turística. Es que el este se ha convertido en el paraíso del Caribe.

Bayahibe

¡Destino exclusivo, ubicado en La Romana!, Un pueblito de pescadores, privilegiado por la naturaleza, bordeado por envidiables playas de arena blanca y aguas cristalinas. Ha sido mi destino elegido para mis vacaciones. Una oferta hotelera que ofrece a sus huéspedes, servicios y actividades exclusivas, que lo ha convertido en el destino preferido de quienes buscan aguas limpias y sin sargazo.

Sus hoteles

La oferta hotelera en Bayahibe ha crecido hasta consagrarse como el más exclusivo destino en nuestro país. Con un amplio catálogo de propuestas hoteleras que brindan paquetes para todos los gustos, incluyendo el tradicional turismo “todo incluido”.

Recientemente visité Hilton Bayahibe La Romana, dos hoteles en uno, con una oferta para adultos y otra para la familia. Esta reconocida cadena hotelera es única en el trato humano y servicio al cliente. Un diseño arquitectónico maravilloso, fundido con la naturaleza, donde se exhiben propuestas fotográficas de zonas importantes del país y réplicas de pinturas de los grandes maestros como Cándido Bidó.

¡Con el favor de Dios nos leemos la próxima semana!