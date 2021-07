¿Se puede aprender a ser feliz?

Fanny Santana

Santo Domingo

En estos días, en medio de una reunión, les dije a quienes me acompañaban que tenía que despedirme porque tenía que hacer la columna, uno de mis amigos me preguntó que si para hacerla ¿tenía que tener tanta alegría? Y así es, el día que no sienta felicidad en hacerla me retiro. Si no sentimos esa emoción que nos provoca la felicidad en cada cosa o meta que nos tracemos, la vida no tendría sentido. La felicidad es subjetiva, cada quien la experimenta de forma diferente. Un estudio de Tal Ben-Shahar, pionero de la psicología positiva en la Universidad de Harvard, establece que la gratitud, la aceptación de las emociones dolorosas, la práctica de ejercicio y el tiempo de calidad con las personas que nos importan, son algunas de las claves de la felicidad. Para el escritor, ser feliz es algo que se debería enseñarse en las escuelas, cómo enseñar matemáticas o lenguas.

Atrévete actuar

Lo importante es que cada ser humano debe asumir como su primer motivo de vida ser feliz, ese fue el propósito que Dios tuvo para nosotros cuando nos creó. La primera regla para ser feliz, de acuerdo a los expertos, es reconocer que la felicidad no se encuentra fuera de ti, sino dentro de ti. Casi siempre nos da miedo adentrarnos a nuestro yo interno, porque no nos enseñan a distinguir cuál es la verdadera felicidad, el camino que nos lleva a ella. Otra regla es dar vida a tus sueños. Expandir tu horizonte.

Acroarte Studio

Interesante iniciativa que acaba de asumir el Comité Ejecutivo electo de Acroarte, que preside la periodista Emelyn Baldera, al dar a conocer el programa Acroarte Studio, con la intención de generar una dinámica de 360 con las nuevas voces de la crónica de arte de la República Dominicana. Con entusiasmo explicó que con esta iniciativa el estudiantado de las carreras de comunicación, periodismo, cine, publicidad, que ya han creado espacios propios para narrar, desde plataformas digitales o streaming, podrán participar durante un año en espacios de diálogos, consensos e interacción, auspiciados por Acroarte. El programa está compuesto por Acroarte Studio Residente, Acroarte Studio Capacita y Acroarte Studio Mentoría. ¡Enhorabuena!

Dios nos sorprende

Finalmente, el tiempo de Dios es perfecto aunque muchas veces no podamos entender las pruebas por la que estemos pasando. Todos tenemos ese sueño que no logramos realizar, pero que deseamos alcanzar. Es frustrante no lograrlo, pero eso es mejor que nunca intentarlo. Les dejo esta pregunta ¿Qué valores y actitudes debemos trabajar para ser felices? Contéstala desde tu corazón.

¡Les dejo mi ternura!