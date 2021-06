Transitando por el duelo, una experiencia muy personal

ivelisse Villegas

Todos los seres humanos en algún momento viven duelos por las pérdidas de seres queridos, mascotas, amigos, por una discapacidad, trabajo, un divorcio o simplemente, cuando decimos adiós… Pero cada una de estas experiencias se manifiesta de forma distinta en cada persona, dependiendo de las creencias religiosas, genética, apego o vínculos afectivos desarrollados.

Rosa Mariana Brea, experta en duelo, lo define según la teoría del psiquiatra Jorge Tizón: “Un conjunto de procesos psicológico y psicosociales que siguen a la perdida de una persona, con la que el doliente está psicosocialmente vinculado. Y reconocer que está en esta fase es muy importante para poder superarlo”.

Una frase de Confucio dice: “Si juzgas a las personas no podrás amarla”, y en esto se basó la terapeuta para escribir el libro ‘Transitando por el duelo’. Ella sostiene que es uno de los procesos más difíciles y para superarlo se requiere del apoyo de quienes nos aman.

“Es un periodo en donde el doliente tendrá que aprender a vivir en un mundo donde ese ser querido ya no está presente. Esto significa que deberá reaprender, es decir, estar en un territorio nuevo y desconocido. Y como el ser humano es social recibir el apoyo de amigos y familiares será determinante para poder superarlo. Se hace necesario ser escuchado, comprendido en sus momentos de tristeza y asimismo de soledad para vivir y entender el proceso”, dice Brea.

Con el tomo en las manos, llegó a Listín Diario, junto a Virginia Arredondo, vicepresidente ejecutiva del Grupo Blandino. Ambas cuentan que es una guía escrita con el objetivo de aportar a las familias dominicanas herramientas para superar un duelo, principalmente, en estos tiempos que están desprovistos de realizar los ritos a los que estaban acostumbrados cuando muere un familiar por la pandemia.

Regalo

La obra no pudo ser mejor en contenido y tiempo, dice Virginia Arredondo. “Era un proyecto que estaba pensado hacer, pero la pandemia por Covid-19 ha sacado lo mejor de muchas instituciones y personas que buscan ayudar a quienes más lo necesitan. Y, precisamente, la Fundación Blandino por la naturaleza que la engendró, está consciente que su trabajo de responsabilidad social y legado debe ser depositado en aquellas personas que sufren por la pérdida de un familiar”.

“Es una guía para que las familias puedan apoyarse y obtener insumos a través de consejos de qué hacer y cómo acompañar a un familiar o amigo que haya tenido una perdida en el aspecto familiar, y esto nos motivó a tenerla en cada capilla a disposición de los dolientes que les interese y quienes las quieran solo tienen que llamar y le será regalada”, explica Arredondo.

¿Cuándo buscar ayuda?

Mariana Brea dice que a veces el duelo es complicado, principalmente cuando es por una muerte súbita o traumáticas, y se puede identificar cuando el doliente no puede retomar su vida, se mantienen obsesionado con la pérdida, manifestaciones psicosomática o conductuales que no existían previo a la pérdida, síntoma de depresión, fantasías suicida, no poder continuar con la vida cotidiana, duelo inhibido o expresado, es cuando el doliente sigue adelante con su vida como si no hubiera sucedido nada.

Ambas damas tienen la determinación de sentar las bases de una nueva visión del duelo en cada familia. “La intención es que entiendan que se puede después de una pérdida se puede estar en paz con un mismo, satisfecho del amor atención y cuidado que se le dio a ese ser querido, y en caso de muerte inesperada sentirnos tranquilos de como fuimos y actuamos con esa persona en vida. De nosotros depende”, concluyen.

