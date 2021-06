Dancemos con la empatía

Fanny Santana

Santo Domingo

En estos días he estado triste y desconcertada al ver cómo algunas personas están perdiendo algo tan esencial en un ser humano, como es la empatía y la compasión. Es notorio como la maledicencia es una constante. Han acumulado un odio el cual reparten, bueno es lo único que tienen para dar. No se han encontrado en el camino con la generosidad, el amor y el perdón.

Me he alejado un tanto de las redes sociales para no dejar que mi equilibrio mental se descalabre. Es espantoso lo que se está viendo en twitter donde no se mide las consecuencias ni el daño que pueden provocar en las familias al tomar temas como si fueran eruditos con todas las competencias y a personas a quienes no conocen le pasan un juicio sumario.

No se ponen en los zapatos del otro. No podía creer la reacción de un usuario cuando una señora comunicaba desde la cuenta de Twitter de su esposo que este había fallecido, a lo que respondió ¿Cómo conseguiste la clave, te la robaste? Sin importarle su dolor.



La salud mental

Me imaginé que producto de esta terrible pandemia íbamos hacer más empáticos con nuestros juicios, reconozco que las constantes noticias negativas generan un estrés al incomprensible razonamiento habitual. No sorprende entonces cómo psiquiatras y psicólogos en las mismas redes están haciendo un llamado de atención.

Me encanta la forma en que interactúan el doctor Jose Miguel Gómez, Zoila Luna, Haydée Domínguez, por mencionar algunos profesionales de la conducta humana, orientando sobre cómo debemos cuidar nuestros pensamientos y la salud mental. Sabemos que estamos en una situación anormal, no obstante, es importante que todos nos encontremos atentos para identificar y reconocer los sentimientos o emociones que estamos experimentando, y así poder actuar a tiempo y resolverlas.

Recomendable que observemos nuestro comportamiento y el de los pequeños de la casa. Dedícate a ti, haz ejercicio, utiliza técnicas de respiración, duerme tus horas habituales, comparte con tu familia y amigos aunque sea a la distancia, lee y oye música. ¡Te hará bien!



Soberano con propósito



Vi el especial sobre el Soberano de la mano de Jatnna Tavárez, donde René Brea, productor creativo de loa premios, fue revelando detalles de la producción y de los musicales, además ver esos testimonios de tanta gente joven que fueron seleccionados a través de un casting y que era su primera oportunidad de trabajo. El in memoriam a los artistas y otras personalidades que partieron a un viaje sin retorno, (admito que lloré).

Hay que reconocer que fue un Soberano con mucho propósito humano. Es lamentable que la tecnología jugara una mala pasada y dos importantes segmentos no pudieron ser disfrutados por el público. Vi mucha gente emitiendo juicios que desnudan cómo anda su inteligencia emocional. “Palo si boga y palo si no boga”, nada tuvo valor para ellos.

Lo importante es que la premiación más relevante del país y del Caribe regresó, una forma de despertar la industria del entretenimiento. Más allá de que estemos de acuerdo o no, quiero felicitar a la Cervecería Nacional Dominicana, Acroarte, Caribbean Cinemas, René Brea , Zumaya Cordero y a todos los ganadores, un reconocimiento a su talento y dedicación.

Mis aplausos.

Finalmente, con la bella danza de la vida...



¡Les dejo mi ternura!