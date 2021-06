Mi respeto y admiración para el fotógrafo Adriano Rosario

ivelisse Villegas

Santo Domingo

Adriano Rosario tiene valor!, es la oración que exclama su compañero de labores Jorge Cruz, al enterarse que está en la organización y entrega del primer Premio Nacional de Fotografía, en su posición de presidente de la Asociación de Fotoperiodistas de República Dominicana, de la cual es fundador.

Sus homólogos dan un aplauso a la gallardía de asumir en plena pandemia la dirección de un gremio con pocos recursos y a su vez, el reto esta premiación.

Cuando me llamó para darme la buena noticia, me dijo que su propósito es dejar un legado con esta premiación en la que se busca un buen fotoperiodista, aquel que es acucioso, que no se conforma con una simple vista. Es para un profesional que su mirada siempre está puesta en aquellos detalles que comúnmente no son vistos por la generalidad.

Aquel individuo, muy parecido a él, diría yo, que motivado por los acontecimientos sociales, se inquieta por manejar las técnicas fotográficas y se capacita para a través de su mirada contar en una imagen lo sucedido en un hecho noticioso.

Lealtad al periodista

Desde que en 1880 el periódico Daily Graphic de Nueva York utilizó una fotografía por primera vez, los periodistas y los fotógrafos tenemos un matrimonio a la hora de crear una buena historia, una depende de la otra, y así nos vamos entrelazando; pero rara vez las ovaciones les llegan. Y esto ha hecho que los reporteros gráficos y fotoperiodistas dominicanos alcen la voz para tener un merecido espacio en la sociedad a la que tanto aportes han hecho contando su devenir en el tiempo.

Para Adriano el Premio Nacional de Fotoperiodismo es uno de los proyectos más importantes de la Asociación, pues él cumplirá con la misión de resaltar la labor del profesional de periodismo gráfico en el país, fomentará la competencia por la calidad, al igual que todos sus compañeros.

“Yo sentiré que realmente vamos hacia el camino de la dignidad de la clase, vamos por ese reconocimiento social, que tenemos bien merecido pero que hasta hoy nos ha sido negado”, me dijo con la cámara en manos en la redacción de Listín Diario.

Adriano es fotógrafo en el Listín Diario desde hace 20 años. Lapso en el que hemos compartido innumerables servicios en la calle, cubriendo distintos acontecimientos que sirvieron para forjar nuestra amistad y dar por sentado una valía extraordinaria como ser humano que lo hace merecedor de mi respeto y apoyo incondicional.

Fotografías con historias

Con este premio se logra que el fotógrafo de prensa, uno de los empleados más fieles, honestos, discretos y responsables en cuanto a su trabajo, encuentre un espacio en el que su labor sea reconocida en su justa dimensión y para que una fotografía cuente una historia, Rosario me dice que debe contestar a simple vista preguntas tales como, qué pasó, a quién le pasó, dónde pasó, si es posible cuándo y por qué pasó. El fotoperiodista debe ingeniárselas para organizar y poner en contexto cada uno de los elementos asegurándose de incluir en ella la mayor cantidad de detalles posible, cuidando la estética, respetando la ética y protegiendo la integridad de las personas.

Mes de la Fotografía

El evento está previsto a ser inaugurado el 16 de septiembre de este año, en el Monumento Fray Antonio de Montesino con una muestra de las fotografías premiadas. Las bases del Premio están disponibles en las redes sociales de la Asociación @fotoperiodistasrd y en la web www.fotoperiodistasrd.com ¡Enhorabuena!