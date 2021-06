Testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía de Rafael L. Trujillo

Han pasado 61 años del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo y aún el fuego de la venganza no se apaga en algunos descendientes y amigos de las miles de personas que mató, torturó y sometió a los más crueles vejámenes en 30 años que estuvo en el poder.

Dice una frase popular que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.Y esto mueve a intelectuales, historiadores y a la prensa nacional a escribir y hablar sobre todo lo que vivió la nación y con ella miles de familias dominicanas que lucharon contra la tiranía y que esta nueva generación desconoce, siendo Juancito Rodríguez y su familia uno de ellos…

En el 1978 el extinto presidente Antonio Guzmán mandó a exhumar los restos de Juancito Rodríguez, de Barquisimetro, en Venezuela para darle todos los honores que se merecía y su última morada en Moca, donde comenzó esta historia.

“ La escritora cuenta que María Mercedes estuvo casada con Horacio Julio Ornes Coiscou, con quien procreó a su única hija, Ileana. Y la conoce porque es tía de su esposo, Doroteo Rodríguez. “Cuando nos conocimos me trató muy bien, pese a que no la invitamos a la boda de ambos. No se ofendió, tenía un corazón muy grande. Era cariñosa, cuando tuve mi primera hija le bordó pañales y cuando hablaba de la dictadura lo hacía sin odio, aunque fuera de los oprobios vividos”. ”



Algo qué contar

Cuando lean el libro entenderán que la vida de Pucha Rodríguez giró en torno a su padre; hacendado, con una posición económica privilegiada, pero en un momento no aceptó formar parte del gobierno de Trujillo. En 1935 se resiste a firmar la condena del entonces diputado Miguel Ángel Roca. A raíz de esta conducta disidente fue marginado de su cargo y sometido a vigilancia.

Cuando el general Juancito Rodríguez se hastía de tantos abusos y renuncia, es despojado de todos sus bienes, y se marcha a Puerto Rico y esta decisión marcó la vida de sus hijos y familiares.

Juan llega al extranjero y se dedica a derrocar la tiranía de Trujillo y utiliza todos sus recursos en la compra de armamento para las expediciones de Cayo Confites en 1947 y Luperón, en 1949 y entregando la vida de su hijo José Horacio en la expedición de Maimón y Estero Hondo.

Voz de la autora

La escritora cuenta que María Mercedes estuvo casada con Horacio Julio Ornes Coiscou, con quien procreó a su única hija, Ileana. Y la conoce porque es tía de su esposo, Doroteo Rodríguez. “Cuando nos conocimos me trató muy bien, pese a que no la invitamos a la boda de ambos. No se ofendió, tenía un corazón muy grande. Era cariñosa, cuando tuve mi primera hija le bordó pañales y cuando hablaba de la dictadura lo hacía sin odio, aunque fuera de los oprobios vividos”.

Era una mujer de fuerte convicción que aún en la dictadura vivía con los sueños propios de la edad, hasta que Trujillo no soportó que un ganadero lo superará o lo desafiara, y cuando comienza la persecución de su padre, él se marcha a Puerto Rico y ella se queda en el país.

Sufre mucho al ver como se destruyen todos los bienes de su papá.

Verse viviendo en distintas casas y por dos años presa domiciliaria en el hogar de su tío Doroteo, causó muchos estragos en su vida, sin desalentar a terminar su carrera de medicina.

Marion-Landais dice: “Esta extraordinaria dama pensó que no iba a sobrevivir a tantos maltratos y persecuciones, hasta que fue exiliada a Cuba en donde se reunió con su padre, y desde ahí fue que pudo realizar pasantías como médico en Canadá y Nueva York y poder ejercer el área de pediatría”.

La autora de la obra “Testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía”, dice que con esta publicación se revaloriza la mujer dominicana que tanto apoyo dio desde la intimidad de su hogar a las familias afectadas por la tiranía, y destaca a otros colaboradores anónimos como los Ornes, Bonilla, Brache, Ramírez, entre muchos.

A Marion Landais le gusta rescatar lo bueno que ve y por tal razón, luchó tanto por publicar los manuscritos de esta mujer admirable que no hablaba de su gloria. Llegaron a sus manos en el 2013 y ahora el Banco Central de la República Dominicana lo publica como parte de su colección del 2021.

“Jeanne Marion Landais como coautora, prueba una vez más su dominio con un género que exige formación académica, atributo de investigadora y estar dotada de una sensibilidad especial para captar y transmitir el dato clave de una vida y describir sus hitos esenciales”, refiere José Alcántara Almánzar, director del departamento Cultural del Banco Central.

Perfil

Jeanne Marion-Landais cuenta con una experiencia profesional en el mundo financiero. En la actualidad es la Gerente División Corporativa del Grupo Popula, diplomática. Ha publicado los libros “Las Cuentas Claras Trayectoria de Engracia Franjul de Abate” y “Cocina de mi terruño”.

Es la primera vicepresidente de la Cámara de Comercio Dominico-Italiana.

Desde el 2014 pertenece la directiva del consejo de El Arca de la República Dominicana, institución que forma parte de una red internacional dedicada al rescate de la dignidad de la discapacidad intelectual.