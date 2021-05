El éxito de World Class República Dominicana 2021

Santo Domingo

Tras un arduo trabajo de preparación, que incluyó diferentes talleres virtuales de mixología, retos creativos y varias semanas de expectativa, República Dominicana encontró al ganador de World Class República Dominicana 2021 que representará al país en la final global en el mes de julio.

Gracias a su desempeño y puntuaciones obtenidas durante toda la competencia, los bartenders Elio Sánchez, William Benites, Nathaly Cameron, de Hard Rock Hotel; Lisander Lara, de Circle By Meliá, lograron su pase a la final local.

Durante la final, los bartenders demostraron habilidades en el manejo del tiempo, mientras elaboraron bebidas de alta calidad, con técnica y al mismo tiempo brindando una experiencia de consumo, con el objetivo de convencer a los jueces de su capacidad de trabajo bajo presión y a velocidad, sin descuidar su producto final.

Lisander Lara del Grupo Circle by Meliá, ganador de este año, se defendió con cocteles únicos, y su originalidad, técnica y profesionalismo se destacó durante la competencia. Lara tendrá la oportunidad de representar a República Dominicana en la final global y competirá con representantes de los demás países por el «World Class Bartender of the Year». Este año, en respuesta a los cierres y restricciones de la COVID-19, se celebrará por primera vez completamente virtual del 4 al 8 de julio en Madrid, España.