Una historia que no termina

Ivelisse Villegas

ivelisse.villegas@listindiario.com

La sala de redacción de Listín Diario no es la misma después de la pandemia. Ya no hay ese bullicio y corre corre que tanto nos emociona y conecta. Son dos factores determinantes que lo han provocado: la pandemia porque la mitad del personal trabaja desde casa, otros en fase y lo más crucial, la forma de hacer periodismo cambió. Era un hecho pero la crisis sanitaria lo aceleró.

Ya no es necesario estar en planta para usted hacer bien su trabajo. Y es que ahora además de la preparación académica adecuada, la sensibilidad humana y la pasión por el ejercicio, el desafío está en nadar hacia una nueva corriente, el periodismo digital, un aliado para quienes los ven como el futuro. Los de mi generación o nos montamos en el tren, o nos quedamos afuera, como dice nuestro director, Miguel Franjul.

Según los expertos todos tendremos nuestro rol protagónico en la nueva historia del periodismo que se está escribiendo. Mi generación tendrá que aportar y experiencias, conocimientos para la transición y emprender si es necesario.

Filosofía

Durante 20 años he estado en las calles de la ciudad cubriendo toda clase de eventos y por consiguiente he tenido la fortuna de entrevistar y conocer en este lapso, desde presidentes hasta los personajes más humildes del pueblo. Asimismo, mi pluma ha sido testigo de acontecimientos importantes en donde me han requerido.

Estoy en Sociales pero no soy de Sociales. Me debo a mi profesión. Y por esto, no me fue difícil que a un mes de iniciar la pandemia me encomendaran hacer un reportaje a los cementerios de la ciudad para saber la situación de los sepelios. Lo visité y solo al final del recorrido me pregunté Dios mío qué estoy haciendo. Eran días difíciles. Las calles estaban desiertas. Nadie salía, era una cuarentena total y solo en la morada final había un festín.

Periplo

Luego me reintegré al trabajo todos los días, porque aunque estaba en una sección en la que no se estaban produciendo insumos, tuvimos que crear contenido, y junto al equipo entero colaborar con otras secciones y en la plataforma digital para seguir dando la batalla al trabajo y a un Coronavirus que también vencí.

No me gusta hablar mucho de esta experiencia porque fue muy oscura. Duré dos meses con la enfermedad, y los primeros 15 días fueron horribles, por momento pensé que este día no lo iba a disfrutar. Verme en una emergencia de Covid, no querer dormir para no despertar y sentirme igual, son experiencias en la que no desea ni la empatía de tus semejantes.

No le puedo decir que han sido perfectos, en mis labores y como ser humano he cometido muchos errores, he tomado malas decisiones, pero he aprendido a perdonarme y aprender de ellos para no repetirlo. Hasta ahora han sido años maravillosos en que junto al crecimiento profesional, he cultivados grades amigos, desde las aulas hasta esta redacción. Amigos que ya son familia y ese será el mejor legado.

Hoy me felicito y felicito a este gran consorte de colegas que hemos batallado en una carrera que cada día se reinventa y nosotros con ella hasta el final, porque como dice Gabriel García Márquez, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla.