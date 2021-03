Soy “la gurú” de mi vida

Ana Mercy Otáñez

Santo Domingo

Una importante conmemoración marcó el inicio de esta semana. El Día Internacional de la Mujer. Una fecha llena de significado, que con el paso de los años se ha convertido en una motivación para que las mujeres de la actual, pasadas y próximas generaciones trabajemos para obtener el lugar que nos corresponde y dejar atrás las costumbres, la conformidad y el aceptar que nos pongan aquí o allá, sino estar donde merecemos.

Es justamente la era, la que nos impulsa y nos lleva a trabajar en nosotras mismas primero, para que al conectar con nuestro verdadero ser, activemos nuestro real poder. ¡Ocupa tu trono! Y deja fluir la reina que vive en ti, esto sucede cuando estamos en el lugar que nos corresponde, no detrás, ni de bajo, ni delante de nadie.

La satisfacción del alma es innegociable, de ahí que no debemos permitir que nada, ni nadie nos perturben, nos dirija o nos imponga, porque sería darle potestad de que juegue con nosotras, con nuestra paz y con nuestra integridad. Nuestras acciones deben ser tomadas bajo la correcta consciencia de convertirnos en “la gurú de nuestras vidas” y eso nace con el tiempo, la experiencia y la capacidad de poder hacer las cosas a la manera que entendamos, sin la presión o la manipulación de otros.

Peritos

¡Esta es la época de los expertos en todo! Tiempo de tener un título que nos certifique como expertas en algo con dominio en todo… Sin embargo, estamos llenos de en nada, pienso que como persona, lo más satisfactorio es sentirse cómodas en el área que elegimos desarrollarnos, identificar nuestros dones y talentos y vivir de ellos, sin tener que forzar para encajar, sin sobreactuar para sobrevivir y muchos menos sin revestirnos de un personaje, cuando siendo auténticas, damos un sello de originalidad a nuestra vida.

Es por esto y mucho más que he decidido ser mi propio gurú, y lo primero que he aplicado en el catálogo de mis prioridades es un orden numérico donde yo ocupo el primer lugar. Soy mi propia guía, hago las cosas a mi estilo, digo “no” con gusto y sin arrepentimiento, hago lo que me hace feliz y he aceptado que no estoy, ni soy para todo el mundo. Asumir mi control total significa que soy la única con poder sobre mi vida y actúo de acuerdo a ello.

¡Se tu propia gurú!

Los verdaderos expertos cumplen una misión en sus vidas y en las nuestras, aun así, debemos estar abiertos a recibir de las preparaciones y sapiencias de otros peritos… Todo radica en saber elegir tus aficiones para que puedas ser el profesional correcto. Te insto a que seas, ¡tu propio gurú! Comienza con un autoanálisis que te lleve a “tomar el salten por el mango” y aduéñate de la vida que quieres vivir, construye tu propia historia y elige el legado que quieres dejar. ¡Ojo! Debes usar “anteojeras”, si, de las que le ponen a los cabellos y caminar erguida sin distracciones u opiniones de quienes no han escaldado ninguna montaña, pero se creen alpinistas.

Trabaja en la mujer en que te quieres convertir… Segura, libre e independiente de pensamientos, acciones y decisiones, no obvie lo económico y procura que ni el pánico, ni el temor te frenen, sino que tus fortalezas, valentía, sueños y aspiraciones se conviertan en el soporte ideal que te ayuden a enfrentar los obstáculos que sean necesarios para hacer lo que en realidad te llene el alma… ¿Te animas?

Con el favor de Dios, nos leemos la próxima semana