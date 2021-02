“Claves para gestionar la pandemia de forma saludable”, es tema de conferencia

Santo Domingo

La directiva de la Federación de Mujeres Empresarias Domínico Internacional (FEM) organizó la conferencia virtual “Claves para Gestionar la Pandemia de Forma Saludable”, dictada por el doctor José Miguel Gómez Montero, psiquiatra, psicoterapeuta, escritor, columnista y ensayista.

Amarilys Durán, presidente de la entidad, agradeció el apoyo de las pasadas presidentes, socias y Junta Directiva FEM quienes se unieron junto a un gran público,para disfrutar de la conferencia a través de las plataformas Zoom, Facebook Live y Youtube.

Durán destacó que, “la FEM consciente del impacto emocional y económico que ha causado la pandemia invitó a un gran especialista de la salud mental porque si bien la parte económica es fundamental en la sostenibilidad de los negocios, más importante es disponer de herramientas que nos permitan gestionar una aptitud que contribuyan al bienestar integral”.

Contenido

El doctor Gómez invitó a los participantes a buscar las tres E de su vida: Equilibrio, equidad y eficacia. Y compartió las cinco claves para gestionar la pandemia de forma saludable: ser prudentes; ser responsables; en esa responsabilidad social proteger a los demás; no imponerse más medidas, metas y objetivos de lo que necesita. No se enfoque en el consumismo, no eleve sus gastos y cuidar su salud mental entre otros puntos de gran interés para todas las participantes.

Para el cierre el especialista resaltó: “La felicidad existe, es una construcción de la actitud positiva mantener la fe y la esperanza”.