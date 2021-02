Todo lo que debes saber antes de seleccionar un arreglo de flores en San Valentín

Marcelle Namnum

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

Sin duda los arreglos de flores son uno de los detalles más apropiados para celebrar ocasiones especiales como el Día de San Valentín, sin embargo, sabemos que para muchos es un dolor de cabeza encontrar el arreglo perfecto para expresar sus sentimientos, por eso hoy queremos compartir cinco claves para seleccionar flores para celebrar el amor y la amistad:

1. The color of Love. Al seleccionar el color de las flores, en especial si estás obsequiando un arreglo de flores preservadas que vivirán por todo un año, recomendamos que escojas tonalidades que realmente se parezcan a la persona que quieres agradar, aunque no sean colores tradicionales de San Valentín; por ejemplo, atrévete y regala flores en un intenso tono de azul royal si lo que quieres es celebrar un amor extraordinario.

2. Size Matters. Cuando un arreglo de flores se escoge con intención y desde el corazón el tamaño NO importa, lo significativo es que selecciones un arreglo con cariño.

3. Regala para los cinco Sentidos. Una tendencia en boga son los regalos combinados, así que atrévete a acompañar tus arreglos de flores con exquisitos complementos como vinos, espumantes, chocolates, velas aromáticas o lociones para lograr regalos que estimulen los cinco sentidos.

4. Déjate asesorar. En la mayoría de las floristerías encontrarás personal capacitado y con mucha experiencia que te ayudará a seleccionar el #arregloperfecto en base a tu presupuesto y el perfil de su destinatario, así que sé sincero comparte tu presupuesto y la intención de tu regalo y aprovecha la experiencia de quienes te asisten.

5. Tarjeta dedicatoria. No olvides agregar una tarjeta dedicatoria con un mensaje escrito por ti (no de Google) que sea sincero y que evidencie tu atención a los detalles.

La autora es propietaria de la boutique de flores preservadas Caperucita Rosa.