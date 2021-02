¿Quién se resiste al mangú? Acroarte y Manny Cruz

Fanny Santana

santanafanny@gmail.com

Santo Domingo

Celebro la interesante campaña que ha iniciado como marca que motiva a la dominicanidad en el Mes de la Patria, Jumbo. Ha puesto como protagonista a nuestro sabroso “mangú; lo que persigue es que se incluya esa palabra en el diccionario de la Real Academia Española y que sea reconocida formalmente en el Mundo.

Madelyn Martínez, vicepresidente de Mercadeo & Retail Financiero, de Centro Cuesta Nacional, dio la noticia que ha encontrado apoyo en la mayoría de la población. En ese sentido comentó: “El mangú es una expresión gastronómica que nos representa, una sola palabra con un gran significado histórico, cultural y gastronómico, ser dominicanos es lo máximo, en este mes de la patria queremos que todos, tanto en el país como en el exterior, nos unamos a la petición para agregar oficialmente el nombre de nuestro emblemático plato nacional”.

Cony Taveras, gerente de Mercadeo, con entusiasmo resaltó: “En Jumbo reafirmamos nuestro compromiso de destacar las cosas que nos hacen dominicanos y todo aquello que nos convierte en lo máximo. Por ello, durante todo el mes de febrero resaltaremos todos los productos que celebran lo mejor de nuestra identidad”.

La palabra mangú describe el plato típico dominicano de plátano verde hervido y majado. Ha adquirido relevancia a través de los años y ha trascendido hasta tener presencia obras literarias, en series de televisión y películas locales e internacionales. Para formar parte de la iniciativa y lograr esta hazaña histórica, la marca hace un llamado a sus clientes a unirse a la petición a través de las redes sociales, solicitando a la Real Academia Española que incluya la palabra formalmente en su diccionario, utilizando el hashtag #Mangúenlarae.

Es bueno saber que para que una palabra sea aceptada por la RAE debe ser utilizada por una mediana generalidad de personas, por lo que Jumbo realizará una ardua investigación de documentos históricos, piezas audiovisuales, materiales de cultura general, entre otros en donde la misma tenga presencia y presentarlos como evidencia a esta institución que regulariza la lingüística en el mundo hispanoparlante.

Esta acción forma parte de la campaña, “Ser dominicano es lo máximo”, con la cual Jumbo invita a celebrar las cosas que hacen a los dominicanos especiales en cualquier parte del mundo. ¿Quién se resiste al mangú? Creo que ni la RAE...

Los tres golpes

Aunque es una palabra por todos conocida, aún la Real Academia Española de la Lengua (RAE) no la ha registrado. Para los que aún no han degustado el exquisito plato, el mangú forma parte de la identidad del dominicano. Esta receta a base de plátano y con los “tres golpes”; salami, queso, huevo (sin dejar la cebolla, por supuesto), se ha paseado por el Mundo. Y es que el criollo adonde quiera que va y desea hablar de la gastronomía dominicana esta es una de las recetas que llega a la mente por lo fácil de hacer. No hay un extranjero que cuando pisa la República Dominicana no caiga rendido ante el “mangú dominicano”. Para lograr que la RAE se haga eco de esta petición, el supermercado ha reunido a distintas figuras como Luz García, Juan Carlos Pichardo, para ser parte de la campaña.

¿Qué función cumple la RAE?

La RAE es la responsable de registrar todos los cambios y nuevas palabras que se incluyen en la lengua española, para que puedan aparecer en el diccionario.

Fundada en el año 1713 por iniciativa del ilustrado Juan Manuel Fernández Pacheco, VIII marqués de Villena y duque de Escalona, a imitación de la Academia Francesa, se dedica a la regularización lingüística mediante la promulgación de normativas dirigidas a fomentar la unidad idiomática entre o dentro de los diversos territorios que componen el llamado mundo hispanohablante.

Acroarte en acción

Otra iniciativa buena es la que llevará acabo la Asociación de Cronistas de Arte de República Dominicana este viernes 12 de febrero, de 9:00 AM a 12:00 del mediodía, con una amplia jornada de pruebas de Covid-19 antígeno, de muestra en la sección Nasofaríngea, gratis para sus miembros, y la misma cuenta con el respaldo del Área VI de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), que dirige la doctora María Isabel Tavares.

Según los requerimientos por el MSP, a cada miembro de Acroarte sólo se le pedirá la cédula de identidad y los resultados de la prueba le llegarán a su correo electrónico y/o vía el sistema de WhatsApp a su teléfono el mismo día de la jornada.

Alexis Beltré, presidente de Acroarte, nos comentó que si algún miembro de la institución quisiera saber su condición de salud respecto al SARS CO2 (Covid-19), esta es la oportunidad para que acudan a la sede central de Acroarte: “Exhortamos a los miembros a que vengan a hacerse su prueba, no importa si el compañero es de Santo Domingo o de las filiales de Nueva York, Santiago o Florida, todos pueden hacerse la prueba y están invitados”.

Manny Cruz

Cuando Dios abre una puerta no hay nada que te pueda detener. Nos alegra que a Manny Cruz le esté yendo tan bien, resulta que es doblemente destacado por la Revista Billboard. En menos de una semana ha sido resaltado en dos importantes artículos dentro del prestigioso medio de comunicación norteamericano.

El crecimiento de la carrera de Manny Cruz es increíble, todo le está saliendo bien por lo que nadie debe extrañarse que su carrera esté en un punto tan luminoso.

En los últimos años el artista ha caminado de la mano de Focus Entertainment y La Oreja Media Group, y justo esta semana la revista Billboard en su edición americana, lo ha resaltado en la publicación que enumera y amplía sobre los “Los 22 artistas latinos a observar en el 2021”, refiriéndose a él como “un artista que mantiene el merengue vivo, a través de una música que además nos hace sentir bien”.

Esto no se queda ahí, ya que apenas unos días después de esta publicación, la reconocida periodista, autora, crítico de música y hoy directora ejecutiva de contenido latino para Billboard, Leila Cobo, resaltó el más reciente lanzamiento de Manny Cruz junto a Anthony Santos “Las puertas del cielo”, dentro de las recomendaciones de Billboard como uno de las mejores presentaciones del mercado latino.

En el artículo la autora menciona la belleza de este material que solo con la unión melodiosa de las voces, “incita a bailar”, apoyados en la vista de una pareja bailando a través de una pantalla de TV, sin necesitar el protagonismo de la imagen de los artistas en el video.” Sumamente honrado de haber sido destacado por Billboard en esta lista de 22 artistas de Latinoamérica, definitivamente me confirma que cada sacrificio y esfuerzo ha valido la pena.

Muy contento también por ser tomado en cuenta por Leila Cobo en este artículo, la verdad que me siento afortunado", fueron las palabras de Manny tras estas importantes publicaciones. Este año 2021 inició impulsado por la nueva música y estas excelentes noticias para Manny, quien además es parte principal de la película documental sobre el Merengue “Merengue, Tabaco y Ron”, la que se encuentra actualmente en la etapa de pre-producción.

Finalmente, “Comienza haciendo lo necesario, luego lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”, San Francisco de Asís

