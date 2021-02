Entrenamientos gratuitos para desarrollar la marca personal de la mujer empresaria

Redacción Sociales

Santo Domingo

Con la finalidad de apoyar el desarrollo profesional de la mujer dominicana, la empresaria, Irene Morillo, realizará una saga intensiva de tres entrenamientos denominados “Construye y monetiza tu marca personal inolvidable”.

Las capacitaciones se realizarán los días 15, 16 y 17 de febrero, vía Zoom, según informó Morillo en un comunicado de prensa.

“En esta saga de tres entrenamientos he condensado los pilares para construir una marca personal basada en la esencia y valores, y aprovechar los talentos y conocimientos para convertirlos en un negocio rentable. En los mismos he concentrado toda mi experiencia de más de 20 años trabajando con marcas personales talentosas, negocios físicos y digitales; así como la metodología utilizada con cientos de alumnos a los que he asesorado para construir marcas con fans”, expresó la empresaria, directora general de Stimulos Group y fundadora del movimiento de fomento del emprendimiento femenino, Poder en Tacones.

Los entrenamientos incluyen plantillas y ejercicios, además de una guía paso a paso para lograr un negocio de alta facturación en 30 días.

Todos los detalles están disponibles en las redes sociales de Irene Morillo.