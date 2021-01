El segundo caballero de Estados Unidos y mujeres poderosas

Fanny Santana

santanafanny@gmail.com

Santo Domingo

Me ha encantado que en Estados Unidos tienen ahora el segundo caballero, un cargo muy original, que acaba de crearse con la llegada Doug Emhoff, el flamante esposo de Kamala Harris. Así como ella vino hacer historia al convertirse en la primera mujer que ocupa la vicepresidenta de la poderosa nación, él está haciendo lo propio. El abogado dejó su bufete para evitar conflictos de intereses con este nuevo papel que ya comenzó a ejercer y desde donde podrá apoyar a su esposa. Viéndolo en todos los eventos que se llevaron a cabo en la toma de posesión, hay que reconocer que el hombre está muy enamorado. Ha sido evidente que él es el principal fan de Harris y quien la ha venido respaldando desde la campaña electoral, donde tomó un año sabático para acompañarla.

Con mucha elegancia y discreción este hombre que ha tenido una carrera profesional exitosa asume ese segundo plano con orgullo, fue fascinante el mensaje que colocó en su cuenta de Twitter donde dejó claro que el machismo no va con él.

Julissa Reynoso

La dominicana Julissa Reynoso Pantaleón, hasta ahora desconocida para muchos de nosotros, también está inscribiendo su nombre en ese selecto grupo de profesionales que servirán en la llamada “Era de Biden”. Ella es la jefa del gabinete (“Chieff of Staff”) de Jill Biden, la esposa del presidente y Primera Dama de los Estados Unidos. Imagínense ustedes la responsabilidad que tendrá de frente. Ella no es una improvisada en la política ni como servidora pública, es diplomática de carrera; en la gestión de Barak Obama se desempeñó como embajadora de los Estados Unidos en Uruguay y como Subsecretaria de Estado Adjunta para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, donde desarrolló estrategias integrales de seguridad y estado de derecho para Centroamérica y el Caribe.

Julissa, de 45 años, cabello ensortijado , discreta en su vestir como en el maquillaje, es la actual vicedirectora del Comité de Finanzas del Partido Demócrata, con una sólida formación académica . Aquella niña que se marchó a los siete años de edad de la República Dominicana es el vivo ejemplo de constancia, enfoque, disciplina y responsabilidad. ¡Conquistó sus sueños!

Amanda Gorman

Otra mujer poderosa de apenas 22 años (aunque luce mucho más joven ) que ha revolucionado, es la poeta Amanda Gorman quien deslumbró no solo a los estadounidenses sino al mundo al formar parte de la investidura de Biden donde recitó un poderoso poema lleno de esperanza de su autoría.

“Siempre hay luz si tan solo somos lo suficientemente valientes para verla. Si tan solo fuéramos suficientemente valientes para serla”, concluyó la adorable Amanda quien lució imponente con esa chaqueta de un amarillo brillante y una diadema roja. Hija de una madre soltera, Amanda Gorman es poetisa y activista. Su obra se centra en cuestiones de opresión, feminismo, raza y marginación, así como en la diáspora africana. Gorman es la primera persona en ser declarada Poeta Nacional Juvenil Laureada en Estados Unidos. ¡Qué hermoso momento!

Seguimos en pandemia

Entrando a casi un año de estar viviendo esta “pesadilla” recuerdo que en el mes de marzo del 2020 la mayoría de las personas con las que hablaba me decían que el Covid 19 iba a transformar al ser humano en mejores personas. Que el nuevo horizonte iba a estar en lo verdadero, en lo esencial. En esa parte buena y solidaria. Hoy debo de admitir qué hay mucho escepticismo debido a lo que se está viendo.

Estoy confinada en mi hogar pero tuve que acudir en estos días a una entidad bancaria en un importante mall. Me aterroricé al ver cómo la gente actuaba, sin ningún respeto a la vida, muy pocos guardaban el protocolo. Es como si no se dieran cuenta de la gravedad que persiste aún. Tengo el corazón sobrecogido al ver cuánta gente estamos viendo partir, no hay un día que no reciba una infausta noticia. Reflexionemos como sociedad, cambiemos nuestra manera de actuar, seamos responsables, cuidémonos, amemos la vida.

Finalmente, “El día en que sea posible para la mujer amar no por debilidad sino por fortaleza, no por escapar de sí misma sino para encontrarse a sí misma, no para humillarse sino para reafirmarse; ese día el amor será para ella, como es para el hombre, una fuente de vida", Simone de Beauvoir.

¡Les dejo mi ternura!!